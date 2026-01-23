Популярни
Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

  • 23 яну 2026 | 12:40
Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

Бившият световен шампион Макс Верстапен е заявен да започне теста в Барселона за Ред Бул, обявиха от тима. Шейкдаунът на новите коли преди началото на сезон 2026 във Формула 1 е от 26 до 30 януари, като всеки тим трябва да посочи в кои три дни ще работи на пистата.

Макс ще започне от първия ден с новата кола RB22, първата, която получава задвижващата система на Ред Бул Пауъртрейнс, разработена заедно с Форд Пърформанс. В понеделник, освен Макс, зад волана на новия автомобил ще седне и новият пилот на тима Исак Хаджар, който идва от Рейсинг Булс. Все още не е ясно кой ще кара сутринта и кой - в следобедната сесия.

Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?
Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?

В понеделник тестовете ще започнат още Рейсинг Булс и Алпин, като се очаква световните шампиони Макларън да излязат на пистата чак в сряда, когато се предполага, че времето ще е най-хубаво и пилотите ще имат повече време на сухо трасе.

Ред Бул и Рейсинг Булс вече представиха цветовите си схеми за сезон 2026 във Формула 1, но както се предполагаше, дебютът на новите им автомобили ще е на пистата до Каталуня следващата седмица.

ФИА иска да реши въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона
ФИА иска да реши въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона
