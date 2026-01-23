Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

Бившият световен шампион Макс Верстапен е заявен да започне теста в Барселона за Ред Бул, обявиха от тима. Шейкдаунът на новите коли преди началото на сезон 2026 във Формула 1 е от 26 до 30 януари, като всеки тим трябва да посочи в кои три дни ще работи на пистата.

Макс ще започне от първия ден с новата кола RB22, първата, която получава задвижващата система на Ред Бул Пауъртрейнс, разработена заедно с Форд Пърформанс. В понеделник, освен Макс, зад волана на новия автомобил ще седне и новият пилот на тима Исак Хаджар, който идва от Рейсинг Булс. Все още не е ясно кой ще кара сутринта и кой - в следобедната сесия.

Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?

В понеделник тестовете ще започнат още Рейсинг Булс и Алпин, като се очаква световните шампиони Макларън да излязат на пистата чак в сряда, когато се предполага, че времето ще е най-хубаво и пилотите ще имат повече време на сухо трасе.

Ред Бул и Рейсинг Булс вече представиха цветовите си схеми за сезон 2026 във Формула 1, но както се предполагаше, дебютът на новите им автомобили ще е на пистата до Каталуня следващата седмица.

ФИА иска да реши въпроса със спорния двигател на Мерцедес преди старта на сезона

Снимки: Gettyimages