Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

Бившият световен шампион Макс Верстапен е заявен да започне теста в Барселона за Ред Бул, обявиха от тима. Шейкдаунът на новите коли преди началото на сезон 2026 във Формула 1 е от 26 до 30 януари, като всеки тим трябва да посочи в кои три дни ще работи на пистата.
Макс ще започне от първия ден с новата кола RB22, първата, която получава задвижващата система на Ред Бул Пауъртрейнс, разработена заедно с Форд Пърформанс. В понеделник, освен Макс, зад волана на новия автомобил ще седне и новият пилот на тима Исак Хаджар, който идва от Рейсинг Булс. Все още не е ясно кой ще кара сутринта и кой - в следобедната сесия.
В понеделник тестовете ще започнат още Рейсинг Булс и Алпин, като се очаква световните шампиони Макларън да излязат на пистата чак в сряда, когато се предполага, че времето ще е най-хубаво и пилотите ще имат повече време на сухо трасе.
Ред Бул и Рейсинг Булс вече представиха цветовите си схеми за сезон 2026 във Формула 1, но както се предполагаше, дебютът на новите им автомобили ще е на пистата до Каталуня следващата седмица.
Снимки: Gettyimages