КТМ стартира тестовете на писта на новия си 850-кубиков двигател с MotoGP

  • 5 дек 2025 | 14:02
КТМ стана първият производител в MotoGP, който публично стартира тестовете на писта с изцяло новия си 850-кубиков двигател.

Както е изввестно новите технически правила, които ще влязат в сила в MotoGP от старта на сезон 2027, предвиждат намаляване на работни обем на двигателите от 1000 на 850 кубически сантиметра. Идеята на тази промяна е мощността на агрегатите да се намали, с което да бъде намалена и максималната скорост, която моторите развиват на правите.

Всичко това се прави с цел подобряване на сигурността, особено на трасетата с по-дълги прави. Проблемът е, че на доста от тях зоните за сигурност в края на въпросите прави започната да стават прекалено къси, а собствениците на пистите нямат накъде повече да ги разширяват, което принуди шефовете на MotoGP да направят промени по моторите.

КТМ провежда своите първи тестове на писта с новия си двигател на „Херес“ със своите тестови пилоти Пол Еспаргаро и Дани Педроса. Изпитанията стартираха вчера и ще продължат общо три дни.

Снимки: Gettyimages

