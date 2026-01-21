В Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение за спорния двигател на Мерцедес

Техническият директор на отбора на Ауди Джейм Кий заяви, че в германския тим вярват, че Международната автомобилна федерация (ФИА) ще вземе правилното решение относно спорния двигател на Мерцедес.

Припомняме, че според различни източници Сребърните стрели са намерили начин да постигнат по-голямо от разрешеното компресиране на горивната смес в цилиндрите чрез използването на метали, които се разширяват при нагряване. Това позволява на Мерцедес да сгъстява допълнително горивната смес, което пък дава допълнителна мощност от 15 до 20 конски сили.

Смята се, че в Ред Бул също са открили подобен трик, но по последни данни Биковете не са успели да постигнат резултати като тези на Мерцедес. Вече има планирана среща между ФИА и производителите относно тези двигатели, която ще се проведе утре, а в Ауди вярват, че ФИА ще вземе правилното решение.

„Ние трябва, както и правим, да вярваме, че ФИА взима правилните решения – заяви Кий по време на представянето на Ауди R26 в Берлин вчера. – Правилата са нови, трябва да има равна почва за всички. Ако някой направи хитър дифузьор и ти кажеш, че не е правилно и забраниш на другите да го копират, но позволиш на него да го запази, това няма да е логично. Ние никога не бихме приели нещо такова.



„Аз мисля, че ако нещо заобикаля идеята на правилата, то трябва да бъде контролирано. Така че ние вярваме, че ФИА ще направи точно това, защото никой не иска да участва в сезон, в който е ясно, че ще изоставаш, защото няма да можем да направиш нищо с твоя хомологиран двигател. Така че се надявам, че ФИА ще вземе правилното решение“, добави още Кий.