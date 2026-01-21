Конте след равенството в Дания: Боли ме, надявам се и играчите да се чувстват така

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте не скри разочарованието си след пропуснатата победа срещу ФК Копенхаген. Мачът от седмия кръг в Шампионската лига завърши 1:1. От 35-ата минута Наполи игра с човек повече след изгонването на Томас Дилейни, но не се възползва от численото си предимство.

„Мисля, че трябва да сме разочаровани, защото в този мач имахме най-добрите възможни условия да победим и да направим значителна крачка към плейофите. Може да имаме хиляди смекчаващи вината обстоятелства, но днес те са неуместни, защото в такива мачове трябва да се печели", коментира Конте.

Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

„За четвърти пореден път показахме, че ни е трудно, особено като гости в Шампионската лига, въпреки че контролирахме изцяло хода на мача. В подобни двубои победата е задължителна. Разочаровани сме, защото не успяхме да я постигнем – това означава, че в момента нивото ни може би не отговаря на този турнир. Имаме само 8 точки. Няма какво да кажем, много сме си ядосани. Имахме огромен шанс и може би не осъзнахме важността на залога, защото всичко започна лесно. Вместо това сами си създадохме трудности“, продължи наставникът на Наполи.

„Идеята беше да излезем на терена със съзнанието, че мачът е в наши ръце, и да опитаме да вкараме втори и трети гол. Работим усилено и подобни неща трябва да предизвикват безпокойство, защото в противен случай това означава, че не искаме да растем. Не трябваше да позволяваме на ФК Копенхаген да се върне в мача и да изравни. Много ме боли от това равенство, а би трябвало и играчите ми да се чувстват по същия начин“, каза още Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages