Нюкасъл няма да търси отмъщение срещу ПСЖ в опита си да завърши в топ 8 в ШЛ

Мениджърът на Нюкасъл – Еди Хау, очаква решителния сблъсък срещу Пари Сен Жермен в последния осми кръг от основната фаза на Шампионската лига, но няма да търси отмъщение за равенството на „Парк де Пренс“ преди два сезона.

Англичаните се нуждаят от победа, за да си осигурят директно класиране за осминафиналите, но са наясно, че носителят на трофея от миналата година е сред най-тежките съперници в надпреварата. Тимът на Хау спечели срещу ПСВ Айндховен с 3:0 в седмия кръг снощи, което го изпрати на 7-ата позиция в класирането с 13 точки. Първите осем отбора продължават директно към елиминациите, без да играят два допълнителни двубоя в плейофите, както трябва да направят класираните между 9-о и 24-о място.

Попитан какво би означавало директното класиране за развитието на клуба, Хау отговори: „Има финансово значение дали ще го постигнем и да, винаги говорим за генерирането на повече приходи, така че колкото по-успешни сме като отбор, толкова повече ще помогнем на това. Наясно сме, че има директна връзка между двете неща. Обаче никога не мисля от финансова гледна точка, когато искам да помогна на отбора да се развива по всеки възможен начин. Целта винаги е да опитваме да печелим, да подобряваме постиженията си и да се борим за трофеи. Това винаги е най-напред в мисълта ми. Финансовият аспект е хубав страничен продукт от този процес“, каза английският специалист в интервю след мача срещу нидерландците.

Нюкасъл завърши при резултат 1:1 като гост на Пари Сен Жермен през сезон 2023/24, когато нападателят на парижани Килиан Мбапе изравни от дузпа в 98-ата минута. Според Еди Хау обаче неговите футболисти няма да имат за цел да си отмъстят при първата среща между двата тима оттогава. „Беше болезнен край, но бяхме изправени до стената, представихме се героично, наистина. Спомням си, че Ник Поуп направи няколко невероятни спасявания онази вечер, които ни запазиха преднината в резултата. Никога не знаеш как ще премине този следващ двубой срещу тях. Мисля, че е трудно да се поставят етикети, но това е един от най-трудните мачове, които можем да играем, а това ще бъде страхотно за развитието ни. Искаме да отидем там и да спечелим“, добави мениджърът на „свраките“.

Тимът от Североизточна Англия не игра възможно най-добре срещу ПСВ Айндховен, особено преди полувремето, но нидерландците допринесоха за собственото си поражение. Грешки от вратаря Матей Коварж и бранителите Ярек Гасьоровски и Йерди Схаутен позволиха на Йоан Уиса, Антъни Гордън и Харви Барнс да се възползват, донасяйки класическия успех за футболистите на Хау.

