Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски трябваше да изчака шест мача, за да отбележи първия си гол в Шампионската лига през тази кампания, но с попадението си при победата с 4:2 над Славия (Прага) той постави няколко постижения в турнира.
37-годишният нападател стана едва четвъртият футболист в историята на ШЛ, който се разписва в 15 поредни сезона в турнира. Серията му започва през 2011/12 с екипа на Борусия (Дортмунд), след която продължава в периодите му в Байерн (Мюнхен) и Барселона. Така Левандовски изостава в това отношение само от лидерите Лионел Меси и Карим Бензема, които са с по 18 поредни сезона, както и от третия в класацията Кристиано Роналдо, който е с 16.
Голмайсторът на каталунците обаче успя да задмине португалеца в друг голов аспект в турнира. Полският ветеран се разписа срещу 39-и различен съперник в ШЛ, докато Роналдо го е правил срещу 38 опонента. Водач в това отношение е Меси, който има голове срещу 40 различни отбора в надпреварата.
Левандовски също така стана едва четвъртият играч с поне 20 гола в Шампионската лига за два различни тима. Чрез попаденията си за Байерн и Барса, той се присъедини към компанията на Кристиано Роналдо (Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед), Неймар (Барселона и Пари Сен Жермен) и Хари Кейн (Тотнъм и Байерн).
Любопитното е, че снощи Левандовски реализира и първия си автогол в своята кариера, като това се случи в неговия 846-и мач на клубно ниво. След това обаче опитният нападател се реваншира със своя 106-и гол в ШЛ. Той продължава да заема третата позиция на вечната голмайсторска класация на турнира, в която първи е Роналдо със 140 попадения, а Меси е втори със своите 129 гола.
Снимки: Gettyimages