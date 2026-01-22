Флик: Заслужихме си трите точки

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана доволен от победата с 4:2 над Славия (Прага) в Шампионската лига. Успехът не дойде лесно за каталунците, но те показаха класа и взеха трите точки. Според наставника това е било напълно заслужено.

"След двата допуснати гола от статични положения, успяхме да направим обрат и това е добре. Не беше лесно да се играе днес, беше много студено, а Славия игра много добре с бързи преходи и опасни топки, бяха много физически отбор. Подобрихме се значително през второто полувреме. Очаквахме труден мач, те имаха пет седмици да се подготвят. Славия е физически, динамичен отбор със силни играчи. Видяхме го при статичните положения и беше трудно да се защитаваме. Заслужихме си трите точки", смята Флик.

Лошата новина за наставника е, че Педри напуска терена с контузия.

"Не знам какво точно му е. Не знам колко време ще отсъства. Не е добра новина. Утре ще видим. След това влезе Олмо и вкара гол. Смяната беше успешна, а четвъртият гол дойде в точния момент и това е много добре", допълни специалистът.

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

След това той похвали Фермин Лопес и призна, че се радва, че той реши да остане в клуба, въпреки офертите, които имаше през лятото.

"Той е фантастичен играч. Решението зависеше от него и съм щастлив, че остана. Той е играч, който диша и носи ДНК-то на Барселона. Много ценя играта му днес", допълни германецът.

Той обаче знае, че тимът му има над какво да работи.

"Две грешки при два корнера. Това беше само един мач и можем да се подобрим. Искаме и можем да се подобрим. Няма да е лесно да победим Копенхаген. Не знаем какво ще е състоянието на Феран, може би Педри няма да играе. Възстановяваме Ламин, Де Йонг няма да е на линия. Имаме добра възможност да бъдем сред 8-те най-добри. Не започнахме добре Шампионската лига този сезон, но имаме шанс да сме в топ осем", завърши Флик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages