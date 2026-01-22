Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино беше силно ожесточен след домакинската загуба с 2:3 от Атлетик Билбао в Шампионската лига.

Билбао обърна Аталанта на "Гевис" и излезе на полпозишън за директните елиминации

“Трудно е да се обясни това представяне. През първото полувреме бяхме перфектни и направихме всичко, което бяхме подготвили за съперник, за който знаехме, че щеше да дойде да се защитава и да контраатакува. Създадохме възможности, взехме преднина и можехме да я удвоим. След това на почивката си казахме, че трябваше да поддържаме същия дух, но по необясним начин изравнителният гол беше като смъртоносен удар за нас. Сринахме се и получихме голове, които никога не допускаме. Вкараха ни три гола от три удара. Не очаквахме това, като намерението ни беше да отбележим второ попадение.

Трябва да показваме повече зрялост в Шампионската лига, защото биваш наказан за всяка грешка. Такъв е футболът - може да ти изравнят, но трябва да останеш в играта, а не да допускаш това. Не вярвам да е имало арогантност, тъй като тези играчи се трудят всеки ден. Но контролирахме мача, а изравнителният гол дойде в момент, в който имахме петима защитници в наказателното поле. Абсурдно е да допуснем подобно попадение. Преди не се е случвало, но в ШЛ плащаш висока цена. Имаме много съжаления, като трябва да анализираме ситуацията и всички да направим нещо повече, за да я разберем.

Това, че се сринахме от третото до 13-ото място в класирането, не бива да ни тежи, защото целта ни беше да се класираме за плейофите. Разбира се, бяхме в челото и можехме да си мечтаем за топ 8, но трябва да се фокусирам върху представянето. Днес показахме, че е необходимо да се учим и да израстваме. Когато нещата не вървят според очакванията, трябва да се справим с трудните моменти и да реагираме различно. Вместо това реакцията ни беше пасивна, а това не е правилно. Опитваме се по всевъзможни начини да разбера защо продължават тези спадове, заради което не спя нощем. Опитваме се да анализирам с момчетата, но има моменти във всеки мач, в които трябва да страдаш, като е нужно да се научим да ги разбираме. Ако го направим, можем да предприемем тази стъпка напред в качеството, която ни липсва в момента”, коментира Паладино след мача.

