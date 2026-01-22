Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Илиян Филипов с обширен анализ на футболистите на Ботев след първата контрола в Турция

  • 22 яну 2026 | 09:21
  • 501
  • 0
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи обширен анализ на представянето на отбора в първата контрола на турска земя. Както вече информирахме читателите си, "канарите" победиха косовския Дреница с 1:0 след красиво попадение на капитана в този мач Никола Илиев.

Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение от играта на повечето футболисти. Бизнесменът бе категоричен, че подготовката до този момент върви перфектно и изрази надежса, че резултатите от нея ще се видят още от първите официални мачове на отбора.

"Ботев – Дреница | Контрола

Канарчетата се представиха перфектно в контролата срещу Дреница.

Изгледах мача заедно с треньорския щаб и съм приятно изненадан както от новите ни попълнения, така и от футболистите, които привлякохме през изминалото лято.

Първо полувреме

С много висока преса, агресия и себераздаване, нашите момчета владееха инициативата почти през цялото време.

Ясно пролича класата на Карлос Алгара, който внасяше абсолютно спокойствие и контрол в средата на терена.

Видев и Симеон бяха в отлична форма и не позволиха на косоварската офанзива да създаде каквито и да било положения.

Мараш също изигра много силен мач – само невероятна намеса на вратаря на Дреница спаси негов удар с глава от първа греда след центриране на Коко Илиев.

Коко Илиев, освен с гола си, се отличи със страхотни пасове и отлична визия в атака.

Новото ни попълнение от Гьозтепе – Закария Тиндано, показа уникална агресия и бързина по десния фланг. Същото важи и за Браян Хейн по левия.

Педро Игор игра с лека контузия, получена още на загрявката, но въпреки това загатна ясно за класата си в няколко ситуации.

Второ тополувреме

След почти пълна подмяна на състава видяхме много добра игра и от останалите ни футболисти.

Уйлямс Чимезе на няколко пъти показа дрибъл и скорост по левия фланг, а в комбинация с Маскоте, Тодор Неделев и Араухо бяха създадени няколко великолепни атаки.

Араухо бе изключително силен – отне много топки, разпределяше перфектни пасове и спечели стабилно няколко спорни единоборства.

Една от големите изненади за мен бе Джон Емануел, който влезе като централен защитник – без нито едно грешно отиграване през цялото второ полувреме.

Емерсон Родригес не взе участие в днешната контрола поради грипно заболяване в предишните дни и тренираше в облекчен режим с Жоку и Калу.

Подготовката върви перфектно.

Момчетата тренират всеки ден здраво и всички вярваме, че резултатите ще се видят още от първите официални мачове.

Напред, Ботев!

