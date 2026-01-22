Популярни
Волов-Шумен 2007 ще изиграе първия си приятелски двубой на ученическия стадион в града

  • 22 яну 2026 | 09:33
  • 324
  • 0
Волов-Шумен 2007 ще изиграе първия си приятелски двубой на ученическия стадион в града

Волов-Шумен 2007 ще изиграе първата си контрола тази зима в събота, 24-ти януари, от 14:00 часа. На ученическия стадион „Цоньо“ в Шумен „жълто-сините“ приемат юношите на Черно море (Варна) до 17-годишна възраст. Формацията на „моряците“ е на четвърто място в елитната група на България U17.

На същото съоръжение вчера беше даден официалния старт на зимната подготовка на тима. Тя ще се проведе изцяло на изкуствения терен на обновения в края на миналата година стадион. През следващата седмица Волов-Шумен 2007 ще пътува за Румъния, където ще се изправи срещу Дунаря (Кълъраш).

Всички контроли на Волов-Шумен 2007 тази зима:

  • 24.01 – Волов-Шумен 2007 – Черно море U17, 14:00 часа, стадион „Цоньо Василев“, Шумен

  • 31.01 – Дунаря (Кълъраш), Румъния – Волов-Шумен 2007

  • 01.02 – Волов-Шумен 2007 – Устрем (Дончево)

  • ???? – Волов-Шумен 2007 – Спартак II (Варна)

  • 14.02 – Волов-Шумен 2007 – Доростол Силистра

