Волов-Шумен 2007 ще изиграе първия си приятелски двубой на ученическия стадион в града

Волов-Шумен 2007 ще изиграе първата си контрола тази зима в събота, 24-ти януари, от 14:00 часа. На ученическия стадион „Цоньо“ в Шумен „жълто-сините“ приемат юношите на Черно море (Варна) до 17-годишна възраст. Формацията на „моряците“ е на четвърто място в елитната група на България U17.

На същото съоръжение вчера беше даден официалния старт на зимната подготовка на тима. Тя ще се проведе изцяло на изкуствения терен на обновения в края на миналата година стадион. През следващата седмица Волов-Шумен 2007 ще пътува за Румъния, където ще се изправи срещу Дунаря (Кълъраш).

Всички контроли на Волов-Шумен 2007 тази зима:

24.01 – Волов-Шумен 2007 – Черно море U17, 14:00 часа, стадион „Цоньо Василев“, Шумен

31.01 – Дунаря (Кълъраш), Румъния – Волов-Шумен 2007

01.02 – Волов-Шумен 2007 – Устрем (Дончево)

???? – Волов-Шумен 2007 – Спартак II (Варна)

14.02 – Волов-Шумен 2007 – Доростол Силистра