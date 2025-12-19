Волов-Шумен 2007 има четири контроли, иска още една

Популярни
  • 19 дек 2025 | 18:07
  • 201
  • 0

Волов-Шумен 2007 се разбра с четири отбора за приятелски срещи. Остава да се уточнят датите за две от тях. Водят се разгори със съперник и за пети спаринг, който е фиксиран за 14 февруари. Шуменският тим се събира на 12 януари за начало на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда в местни условия.

Програмата за контролите:

24 януари: Волов-Шумен 2007 - Черно море U17 (Варна)

31 януари: Волов-Шумен 2007 - Доростол (Силистра)

? февруари: Волов-Шумен 2007 - Спартак II (Варна)

? февруари: Волов-Шумен 2007 - Устрем (Дончево)

14 февруари: Волов-Шумен 2007 – водят се разговори със съперник

