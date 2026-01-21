12 години без Бенкса - един от най-великите в историята на Ботев

Днес отбелязваме 12 години от раздялата с един от най-обичаните български футболисти за всички времена - Георги Славков. Брилянтният майстор на завършващия удар поема по своя небесен път на 21 януари 2014 година. Когато е едва на 56...

Но Славков, вторият българин, печелил приза "Златната обувка" (след Петър Жеков), оставя незаличима следа. Яркият му талант получи своето заслужено признание с редица колективни и индивидуални отличия, сред които с най-голяма сила се откроява "Златната обувка" на Европа от 1981 г. Трофей, издигащ Бенкса до равнището на най-елитните футболисти за всички времена.

Бенкса все така е в сърцата на хиляди футболни привърженици, а спомените за изящните му изпълнения са все така живи, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".



Сдобива се с легендарен статут както в Тракия (Пловдив), така и в ЦСКА, като с екипите и на двата отбора реализира куп незабравими попадения - и на домашната, и на европейската сцена.



По-късно стрелецът, роден в село Мусомище, Гоцеделчевско, блести с екипите на френския Сент Етиен, португалския Шавеш, демонстрира класата си и в Израел.



Определен е за №2 в класацията "Футболист на България" за 1980 г., за №3 през следващата 1981 г. и №6 в класацията за "Спортист на Балканите" за 1981 г. Най-добър футболист на Пловдив за 1978, 1980 и 1981 г.



Не е забравен, разбира се, и в Стамболийски. Нещо повече, от 2015 година местният стадион носи неговото име...