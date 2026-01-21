Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

  • 21 яну 2026 | 18:43
  • 874
  • 0
Формула 1 направи неочаквана промяна в начина, по който ще отрази първия от двата предсезонни теста, които ще се проведат в Бахрейн съответно то 11 до 13 и от 18 до 20 февруари.

Първоначалният план за отразяване беше и двата теста да бъде излъчени изцяло в платформата F1 TV. Сега обаче програмата беше променена и Формула 1 ще излъчи само последния час от всеки един от първите три дни за подготовка на „Сахир“. За момента програмата на F1 TV все още предвижда вторият тест в Бахрейн да бъде излъчен изцяло от началото на първия ден до финала на третия.

Все още не е ясно на какво точно се дължи тази програма, но най-вероятно тя идва по молба на отборите, които имат известни притеснения около надеждността на новите си коли. Именно това е една от причини първият тест, който ще се проведе в Барселона идната седмица, да бъде при закрити врата и да не бъдат допускани дори представители на медиите.

Снимки: Imago

