Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Предсезонните тестове във Формула 1 в Бахрейн наближават, а вече са ясни и началните часове на сесиите, които ще са следващия месец.

Новите болиди за 2026 ще излязат на пистата за първи път след малко повече от седмица на пистата до Барселона, но тези изпитания ще се проведат при закрити врата. Всеки отбор трябва да си избере три дни от общо петте, в които ще кара между 26 и 30 януари.

По време на тази сесия автомобилите ще направят първите си проби преди да се отправят към Бахрейн за първия официален тест за годината.

Първият тест в Бахрейн ще се проведе от 11 до 13 февруари, като заниманията на пистата ще започват в 10:00 часа местно време, което е 9:00 часа в София.

Всеки тестов ден ще продължи девет часа и ще приключва в 19:00 часа местно време (18:00 часа българско).

Последният тест преди първия кръг от сезона ще се състои от 18 до 20 февруари, като часовете ще бъдат същите като тези от предходната седмица.

