Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

  • 18 яну 2026 | 18:06
  • 761
  • 0
Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Предсезонните тестове във Формула 1 в Бахрейн наближават, а вече са ясни и началните часове на сесиите, които ще са следващия месец.

Новите болиди за 2026 ще излязат на пистата за първи път след малко повече от седмица на пистата до Барселона, но тези изпитания ще се проведат при закрити врата. Всеки отбор трябва да си избере три дни от общо петте, в които ще кара между 26 и 30 януари.

Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?
Шумахер: Дали и сезон 2026 ще е катастрофален за Ферари?

По време на тази сесия автомобилите ще направят първите си проби преди да се отправят към Бахрейн за първия официален тест за годината.

Първият тест в Бахрейн ще се проведе от 11 до 13 февруари, като заниманията на пистата ще започват в 10:00 часа местно време, което е 9:00 часа в София.

2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?
2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

Всеки тестов ден ще продължи девет часа и ще приключва в 19:00 часа местно време (18:00 часа българско).

Последният тест преди първия кръг от сезона ще се състои от 18 до 20 февруари, като часовете ще бъдат същите като тези от предходната седмица.

Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!
Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

  • 18 яну 2026 | 13:28
  • 1608
  • 0
Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

  • 18 яну 2026 | 13:10
  • 1043
  • 0
Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

  • 18 яну 2026 | 12:11
  • 1402
  • 0
Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

  • 18 яну 2026 | 11:57
  • 714
  • 0
Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

  • 18 яну 2026 | 11:05
  • 5757
  • 21
Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

  • 18 яну 2026 | 10:37
  • 3860
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

  • 18 яну 2026 | 19:29
  • 2072
  • 1
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 30830
  • 29
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 28990
  • 41
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 21163
  • 26
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 49171
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14169
  • 30