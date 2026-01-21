Лидерите на Ман Сити излязоха с общо изявление, поемат разходите на феновете, които ги подкрепиха в Бодьо

Четиримата капитани на Манчестър Сити - Бернардо Силва, Рубен Диаш, Родри и Ерлинг Холанд излязоха с общо изявление, в което заявиха желанието си да платят разходите на привържениците, които вчера ги подкрепиха в гостуването на Бодьо/Глимт, загубено от “гражданите” с 1:3. Според един от фенските акаунти на стадиона отвъд Северния полярен кръг са присъствали 374 привърженици на Сити, като общите им разходи покрай това дълго пътуване възлизат на 9357 паунда.

“Нашите привърженици означават всичко за нас. Знаем какви жертви правят, когато пътуват по света, за ни подкрепят, и никога няма да приемем това за даденост. Те са най-добрите фенове на света. Също така осъзнаваме, че това бе много дълго пътуване за феновете, които ни подкрепяха в мразовития студ в тази трудна за нас вечер на терена. Покриването на разходите за билетите на феновете, които пътуваха до Бодьо, е най-малкото, което можем да направим. Готови сме за битка в събота за мача ни с Уулвс, а след това ще се изправим отново следващата сряда пред нашите невероятни фенове на “Етихад” в мача с Галатасарай”, гласи официалното изявление от страна на карето играчи.

