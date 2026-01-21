Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Национал на България ще играе в Германия

Национал на България ще играе в Германия

  • 21 яну 2026 | 17:54
  • 2273
  • 0
Национал на България ще играе в Германия

Атанас Чернев ще продължи футболната си кариера в германската Втора Бундеслига. 23-годишният централен защитник бе представен днес като ново попълнение в Кайзерслаутерн.

Той получи фланелката с №16 и ще играе при "лаутерите" под наем до края на сезона от досегашния си клуб Ещрела Амадора.

Ето как бившият футболист на Ботеев бе представен от официалния сайт на немския клуб:

Българинът, който е завършил цялото си футболно образование в родния си клуб Ботев Плодив, вече е натрупал опит в южноевропейския футбол по време на престой под наем в отбора U19 на ФК Хетафе. Чернев има 15 мача за националния отбор на България до 21 години и два мача за мъжкия национален отбор. Миналото лято 23-годишният футболист премина в Ещрела Амадора и бързо се утвърди като титуляр.

"С подписването на договора с Атанас Чернев успяхме да подсилим защитата си с играч, който перфектно отговаря на нашия профил. Той е талантлив, силно атакуващ с глава и агресивен играч, който благодарение на физическите си качества притежава физическо присъствие, което е от решаващо значение за нашия стил на игра. Въпреки че играе предимно като централен защитник, той има необходимата гъвкавост, за да бъде разгърнат в цялата защитна единица“, каза спортният директор на ФКК Марсел Клос по повод трансфера.

"Когато се появи възможността да се присъединя към Кайзерслаутерн, нямаше нужда да мисля много. Мога да се докажа тук с амбициозен отбор в много силна лига и искам да го покажа на терена. Проведох добри разговори със спортния директор и треньора, което допълнително ме убеди, че мога да се развивам както атлетично, така и лично тук“, обясни Атанас Чернев по повод трансфера си.

