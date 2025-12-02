Падна рекорд на Белингам, а с убийствен резултат Херта стигна четвъртфинал за купата

Намиращият се в изключителна форма Херта (Берлин) се класира за четвърфиналите в турнира за Купата на Германия след изразителна победа с 6:1 над Кайзерслаутерн в сблъсък от осминафиналите между отбори от второто ниво. Столичани, които бяха домакини, нанизаха три гола още в първия половин час, с което показаха, че това ще е тяхната вечер. Гостите, които играха финал в турнира през сезон 2023/24 намалиха точно преди почивката. След нея обаче берлинчани добавиха още три попадения.

Това е седми пореден успех за Херта във всички турнири, като сред тях има още една над Кайзерслаутерн - с 1:0 като гост в първенството на Втора Бундеслига.

Мачът на “Олимпиащадион” влиза в историята с това, че беше подобрен рекордът за най-млад голмайстор в турнира след Втората световна война. Досега това беше Джуд Белингам, който с екипа а Борусия (Дортмунд) беше вкарал на 17 години и 77 дни. Сега обаче халфът на домакините Кенет Айххорн, на 16 години и 128 дни, се разписа за 3:0 в 31-вата..

THE FIRST EVER 16-YEAR-OLD TO SCORE IN THE DFB POKAL!



KENNET EICHHORN! REMEMBER THE NAME! 🔥 pic.twitter.com/urP4UVFUZ4 — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

Преди него Лука Шулер (5’) и Мартен Винклер (20’) поставиха началото на разгрома.

Марлон Ритер (45+2’) върна един гол за Кайзерслаутерн, но после Шулер (60’) вкара отново, след което реализираха още Давид Ковнацки (75’) и Морис Кратенмахер (80’).

Четвъртфиналите ще се изиграят между 3 и 11 февруари.