Играч на Херта отмъкна противников "пищов" по време на мач за Купата на Германия

  • 3 дек 2025 | 18:28
По време на мача между Херта (Берлин) и Кайзерслаутерн от турнира за Купата на Германия, който приключи с 6:1, се случи странен инцидент.

Камерите на телевизията уловиха как Давид Ковнацки от Херта грабва нещо, което изглеждаше като тактическа бележка от ръцете на Марлон Ритер по време на мача. Раздразнен, капитанът на Кайзерслаутерн се опита да вземе бележката, докато Ковнацки се отдалечаваше, като я погледна за кратко, преди най-накрая да върне “пищова” на съперниковия футболист, когато играта се възобнови.

На въпрос след мача дали постъпката на Ковнацки е превишила границите на феърплея, Ритер беше цитиран от германските медии да казва следното: „Не ме интересува изобщо“.

Снимки: Imago

