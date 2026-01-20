Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Кайзерслаутерн
  3. Атанас Чернев ще продължи кариерата си в Германия

Атанас Чернев ще продължи кариерата си в Германия

  • 20 яну 2026 | 21:07
  • 1158
  • 0
Атанас Чернев ще продължи кариерата си в Германия

Българският национал Атанас Чернев е пред трансфер в германския Кайзерслаутерн, твърди “A Bola”. Информацията гласи, че 23-годишният футболист ще премине в отбора под наем от Ещрела Амадора до края на сезона. В договора между двата клуба ще има и клауза за закупуване.

Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора
Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора

Чернев премина в Ещрела Амадора през лятото като свободен агент, след като договорът му с Ботев (Пловдив) изтече. Той записа 16 мача за настоящия си клуб, но по всичко личи, че ще продължи кариерата си в Германия.

Кайзерслаутерн е на пето място във Втора Бундеслигата и е с реални шансове да се класира за елита. Атанас Чернев има два мача за националния отбор на България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

  • 20 яну 2026 | 19:25
  • 6627
  • 4
Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

  • 20 яну 2026 | 18:53
  • 1052
  • 0
Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

  • 20 яну 2026 | 18:41
  • 2734
  • 1
Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

  • 20 яну 2026 | 18:31
  • 4342
  • 31
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 18850
  • 8
Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

  • 20 яну 2026 | 17:43
  • 1543
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 9706
  • 36
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 6185
  • 0
Съставите на Реал Мадрид и Монако

Съставите на Реал Мадрид и Монако

  • 20 яну 2026 | 21:03
  • 1540
  • 4
Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

  • 20 яну 2026 | 21:14
  • 753
  • 1
Спортинг - ПСЖ (съставите)

Спортинг - ПСЖ (съставите)

  • 20 яну 2026 | 21:09
  • 757
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 124984
  • 41