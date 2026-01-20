Атанас Чернев ще продължи кариерата си в Германия

Българският национал Атанас Чернев е пред трансфер в германския Кайзерслаутерн, твърди “A Bola”. Информацията гласи, че 23-годишният футболист ще премине в отбора под наем от Ещрела Амадора до края на сезона. В договора между двата клуба ще има и клауза за закупуване.

Чернев се появи в края при позорна загуба на Ещрела Амадора

Чернев премина в Ещрела Амадора през лятото като свободен агент, след като договорът му с Ботев (Пловдив) изтече. Той записа 16 мача за настоящия си клуб, но по всичко личи, че ще продължи кариерата си в Германия.

Кайзерслаутерн е на пето място във Втора Бундеслигата и е с реални шансове да се класира за елита. Атанас Чернев има два мача за националния отбор на България.