Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов даде интервю пред Sportal.bg в Анталия, където лагеруват "канарчетата". 27-годишният страж беше категоричен, че ще се завърне в националния отбор на България. Той говори и за прекратения мач срещу Локомотив (Пловдив) през есента, когато беше ударен с бутилка в главата, а впоследствие БФС присъди служебен успех на "жълто-черните".

"Винаги съм бил положителен човек. Преди време в националния отбор имаше спекулации, които нямаха общо с истината. Тези приказки тогава имаха за цел да ме извадят от националния отбор, те в крайна сметка ме извадиха де. Естествено, че съм амбициран да се завърна! И аз ще се завърна в националния отбор. Ще дам всичко от себе си, за да помогна.

В Ботев се чувствам добре. Работим здраво, ще имаме няколко контролни срещи в Турция. Всичко е по програма. Имаме добра дисциплина.

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Дербито от есента с Локомотив (Пловдив) не го наричам злополучно. Бях уцелен с бутилка от 30 метра. Ако иска да го повтори, никога не може да го повтори. Не се връщам с някакви лоши спомени към този мач. Обичам да има атмосфера, напрежение, но това вече прекрачи границата. Преди това до мен паднаха още около десет различни предмета - кенчета, запалки, стотинки и т.н.

Да подчертая, понеже доста медии написаха, че бутилката е била от 500 mL - всъщност тя беше от 1.5 L. Но не се връщам с лоши спомени, така се разви мачът, не съм искал да става така. Да попитам Христо Крушарски, ако така уцелят негов футболист, същото ли изказване ще направи? Не мисля. Жребият за купата е страхотен за нас! Пак ще е мач с голямо напрежение, дерби, с много публика. Естествено, че очаквам да продължим.

ЦСКА 1948? Прекарах пет години там, три от които бях капитан на този отбор. Смесени чувства пазя, там имах добри игри, стигнах до националния отбор. Оттам трябваше да отида някъде на друго място, тогава Цветомир ме стопира по някакъв начин. Сега гледам, че ги пуска за много по-дребни суми от тази, която даваха за мен, но вече не гледам толкова назад. Така е трябвало да стане.

Има вратари в момента у нас. Последните мачове Митов пази силно, особено срещу Грузия. Конкуренция има, но в България през годините вратарският пост е бил един от силните в националния отбор. Феновете на Локомотив ме закачат в социалните мрежи, пращат ми съобщения. Отговорил съм на един-двама човека само, на най-оригиналните съобщения. На живо никой не ме е срещнал да ми каже нещо. Усещам подкрепата на феновете на Ботев. Мисля, а и е факт, че Ботев е с по-многобройната публика.

През този сезон мисля, че нападателят на 48 е най-опасният - Мамаду Диало. Любим мой вратар е Тибо Куртоа, а от недействащите Дида, когато играеше за Милан", заяви Даниел Наумов.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия