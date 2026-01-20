Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Официално: Ботев (Пловдив) продаде халф в Полша

Официално: Ботев (Пловдив) продаде халф в Полша

  • 20 яну 2026 | 20:31
  • 1261
  • 2

Ботев (Пловдив) обяви, че е продал халфа Ейбрахам Оджо на полския Ракув. “Канарчетата” не казват за каква сума са се съгласили на трансфера, но запазват процент при следваща продажба на играча.

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция
Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ето какво пишат от Ботев:

Ботев Пловдив трансферира полузащитника Емануел Абрахам Оджо в полския Ракув. Двата клуба проведоха дълги преговори преди финализирането на трансфера.

Сумата относно правата на полузащитника е конфиденциална, а „жълто-черните“ запазват процент при следващ трансфер на 19-годишния нигериец.

Абрахам Оджо се присъедини към Ботев Пловдив през януари 2025 година, като изигра общо 28 мача с екипа на „канарчетата“.

ПФК Ботев Пловдив благодари на Абрахам Оджо за професионализма и отдадеността с „жълто-черния“ екип и му пожелава успехи в бъдещата му професионална кариера!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

  • 20 яну 2026 | 19:25
  • 6604
  • 4
Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

  • 20 яну 2026 | 18:53
  • 1051
  • 0
Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

  • 20 яну 2026 | 18:41
  • 2731
  • 1
Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

  • 20 яну 2026 | 18:31
  • 4338
  • 31
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 18850
  • 8
Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

  • 20 яну 2026 | 17:43
  • 1542
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 9592
  • 36
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 6133
  • 0
Съставите на Реал Мадрид и Монако

Съставите на Реал Мадрид и Монако

  • 20 яну 2026 | 21:03
  • 1519
  • 4
Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

Интер - Арсенал, домакините с най-доброто, Артета с много промени

  • 20 яну 2026 | 21:14
  • 734
  • 1
Спортинг - ПСЖ (съставите)

Спортинг - ПСЖ (съставите)

  • 20 яну 2026 | 21:09
  • 733
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 124969
  • 41