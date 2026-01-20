Официално: Ботев (Пловдив) продаде халф в Полша

Ботев (Пловдив) обяви, че е продал халфа Ейбрахам Оджо на полския Ракув. “Канарчетата” не казват за каква сума са се съгласили на трансфера, но запазват процент при следваща продажба на играча.

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ето какво пишат от Ботев:

Ботев Пловдив трансферира полузащитника Емануел Абрахам Оджо в полския Ракув. Двата клуба проведоха дълги преговори преди финализирането на трансфера.

Сумата относно правата на полузащитника е конфиденциална, а „жълто-черните“ запазват процент при следващ трансфер на 19-годишния нигериец.

Абрахам Оджо се присъедини към Ботев Пловдив през януари 2025 година, като изигра общо 28 мача с екипа на „канарчетата“.

ПФК Ботев Пловдив благодари на Абрахам Оджо за професионализма и отдадеността с „жълто-черния“ екип и му пожелава успехи в бъдещата му професионална кариера!