Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ботев (Пловдив) обяви, че утре ще играе с Дреница по време на лагера си в Турция. “Канарчетата” трябваше да премери сили с Партизан, но контролата пропадна заради прекалено много контузени в сръбския тим. Пловдивчани обаче реагираха бързо и веднага намериха нов съперник.

Контролата между Ботев (Пловдив) и Партизан пропадна

Ето какво пишат от Ботев:

Промяна в първата контрола на Ботев Пловдив в Анталия.

Партизан отказа спаринга с „жълто-черните“, заради множество контузени и болни футболисти.

Лично президентът на сръбския гранд изрази своите извинения към Ботев Пловдив с официално писмо.

В утрешния ден „канарчетата“ ще премерят сили с Дреница, който е на 8-мо място в шампионата на Косово.

Двубоят е с начален час 15:00 (българско време) на терените на Corendon Football Center в Анталия.