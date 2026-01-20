Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

Ботев (Пловдив) бързо намери нов съперник за първата си контрола в Турция

  • 20 яну 2026 | 18:53
  • 616
  • 0

Ботев (Пловдив) обяви, че утре ще играе с Дреница по време на лагера си в Турция. “Канарчетата” трябваше да премери сили с Партизан, но контролата пропадна заради прекалено много контузени в сръбския тим. Пловдивчани обаче реагираха бързо и веднага намериха нов съперник.

Контролата между Ботев (Пловдив) и Партизан пропадна
Контролата между Ботев (Пловдив) и Партизан пропадна

Ето какво пишат от Ботев:

Промяна в първата контрола на Ботев Пловдив в Анталия.

Партизан отказа спаринга с „жълто-черните“, заради множество контузени и болни футболисти.

Лично президентът на сръбския гранд изрази своите извинения към Ботев Пловдив с официално писмо.

В утрешния ден „канарчетата“ ще премерят сили с Дреница, който е на 8-мо място в шампионата на Косово.

Двубоят е с начален час 15:00 (българско време) на терените на Corendon Football Center в Анталия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

  • 20 яну 2026 | 19:25
  • 2500
  • 2
Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

Тунчев: Синът ми е доста по-добър от мен, дано направи добро партньорство с Теодор Иванов

  • 20 яну 2026 | 18:41
  • 1542
  • 0
Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

Исак Соле: Хубаво е да има конкуренция в отбора, искам да вкарам отново на Левски

  • 20 яну 2026 | 18:31
  • 2350
  • 9
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 18627
  • 8
Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

  • 20 яну 2026 | 17:43
  • 1071
  • 0
Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
  • 10067
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Бодьо/Глимт 0:0 Манчестър Сити

Бодьо/Глимт 0:0 Манчестър Сити

  • 20 яну 2026 | 18:55
  • 2114
  • 1
Преднина за гостите в "Арена София"

Преднина за гостите в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 19:52
  • 1975
  • 0
Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
  • 10067
  • 21
Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

  • 20 яну 2026 | 19:25
  • 2500
  • 2
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 49209
  • 95
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 123263
  • 41