Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
Минимални промени по цветовете на Ямаха за новия сезон в MotoGP

  • 21 яну 2026 | 13:11
  • 235
  • 0

На специална церемония в индонезийската столица Джакарта заводският отбор на Ямаха представи своите цветове за новия сезон в MotoGP, който ще стартира в началото на месец март в Тайланд.

Промените спрямо цветовата схема от миналия сезон са минимални, като Ямаха отново залага на предимно тъмни цветове. Основният цвят е черен със сини и сребристи детайли.

Големите промени обаче са вътре в самия мотор, който на практика е напълно променен спрямо миналогодишния модел. Най-голямата новост е новият V4 двигател, чието въвеждане наложи цялостен редизайн на машината.

Представянето на YZR-M1 след тези промени ще бъде решаващо за бъдещето на световния шампион за 2021 година Фабио Куартараро. Французинът е един от многото пилоти, чиито договори изтичат в края на сезон 2026 и очакванията са той да бъде едно от ключовите парчета на пазара на пилотите за 2027 година. Негов съотборник за трета поредна година ще бъде Алекс Ринс, който също е с изтичащ контракт в края на сезона.

Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027
Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

Двамата ще започнат своята подготовка за новата кампания още в края на месеца по време на тридневния шейкдаун тест на „Сепанг“. Ямаха ще може да използва своите титулярни пилоти, включително тези на сателитния екип на Прамак – Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу по време на този тест, тъй се намира в Категория D на скалата на производителите и съответно има най-голяма свобода за развитие.

Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас
Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас

Шейкдаун тестът ще се проведе от 29 до 31 януари, а няколко дни по-късно, от 3 до 5 февруари, „Сепанг“ ще приеме и първият официален предсезонен тест. След него ще има още само два дни за подготовка на 21 и 22 февруари на „Бурирам“, където седмица по-късно ще стартира сезон 2026 в MotoGP.

