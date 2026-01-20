Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас

Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас

  • 20 яну 2026 | 16:05
  • 279
  • 0
Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас

Живата на легенда на MotoGP Джакомо Агостини коментира пред GPOne.com шансовете на Топрак Разгатлиоглу да направи успешна кариера в кралския клас, в който той ще дебютира през 2026 година.

Ел Турко се наложи като най-добрия пилот в Световния супербайк шампионат (WSBK), в който той стана шампион в три от последните пет сезона. Сега обаче за него предстои ново предизвикателство наречено MotoGP. В кралския клас турският пилот ще се състезава с мотор на Ямаха в сателитния тим на Прамак, а според Агостини разликите между Супербайк и MotoGP са малки, но съществени и още в първите състезания ще си проличи какъв е потенциалът на Разгатлиоглу в MotoGP.

Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP
Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

„Той доказа, че е много добър в Супербайк. Разбира се, в MotoGP е малко по-сложно и трудно, но, ако той има таланта, ще успее и там. Обичам спорта и пилотите и е логично винаги да мисля, че те ще успеят.

„Трябва да се надяваме, но фактите ще говорят. Ще видим какво ще стане в първите няколко състезания. Когато аз преминах в Ямаха, аз спечелих две титли в една година (350 и 500 кубически сантиметра). Всъщност аз спечелих още първото състезание.

„Но аз идвах от Гран При мотори, докато той идва от Супербайк. Разликата не е голяма, малка е, но е съществена“, обясни Агостини, който е най-титулованият пилот в историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта със своите 15 титли във всички класове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?

Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?

  • 20 яну 2026 | 13:36
  • 1532
  • 0
Марк Маркес посочи с кого ще се бори за титлата в MotoGP

Марк Маркес посочи с кого ще се бори за титлата в MotoGP

  • 20 яну 2026 | 13:13
  • 697
  • 0
В Хонда са готови за труден първи сезон с Астън Мартин

В Хонда са готови за труден първи сезон с Астън Мартин

  • 20 яну 2026 | 13:11
  • 1114
  • 0
Рали “Монте Карло” превантивно напомни за наказанието на Солберг

Рали “Монте Карло” превантивно напомни за наказанието на Солберг

  • 20 яну 2026 | 13:04
  • 947
  • 0
Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота

Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота

  • 20 яну 2026 | 12:34
  • 457
  • 0
Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата

Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 1030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17333
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33107
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33839
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5379
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43496
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121554
  • 41