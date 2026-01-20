Легенда на MotoGP оцени шансовете на Разгатлиоглу за успех в кралския клас

Живата на легенда на MotoGP Джакомо Агостини коментира пред GPOne.com шансовете на Топрак Разгатлиоглу да направи успешна кариера в кралския клас, в който той ще дебютира през 2026 година.

Ел Турко се наложи като най-добрия пилот в Световния супербайк шампионат (WSBK), в който той стана шампион в три от последните пет сезона. Сега обаче за него предстои ново предизвикателство наречено MotoGP. В кралския клас турският пилот ще се състезава с мотор на Ямаха в сателитния тим на Прамак, а според Агостини разликите между Супербайк и MotoGP са малки, но съществени и още в първите състезания ще си проличи какъв е потенциалът на Разгатлиоглу в MotoGP.

Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

„Той доказа, че е много добър в Супербайк. Разбира се, в MotoGP е малко по-сложно и трудно, но, ако той има таланта, ще успее и там. Обичам спорта и пилотите и е логично винаги да мисля, че те ще успеят.



„Трябва да се надяваме, но фактите ще говорят. Ще видим какво ще стане в първите няколко състезания. Когато аз преминах в Ямаха, аз спечелих две титли в една година (350 и 500 кубически сантиметра). Всъщност аз спечелих още първото състезание.



„Но аз идвах от Гран При мотори, докато той идва от Супербайк. Разликата не е голяма, малка е, но е съществена“, обясни Агостини, който е най-титулованият пилот в историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта със своите 15 титли във всички класове.

