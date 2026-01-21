Популярни
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 525
  • 0

Лудогорец излиза на „Айброкс“ утре за победа, която почти сигурно ще означава, че ги класира напред в Лига Европа. Ако успеят да сторят това, “орлите” ще приберат 7 милиона евро в касата си. За целта те трябва да останат до 24-ата позиция в крайното класиране на същинската фаза. В момента те са 23-и с актив от 7 точки, дошли след 2 победи и 1 равен. За сравнение сините от „Айброкс“ имат само 1 пункт и реално няма за какво да играят.

Ногейра, Секо и Дуа заминаха с Лудогорец за Глазгоу
До момента орлите са заработили 6 466 000 от участието си в евротурнирите. 5 360 000 от тях са от Лига Европа, а останалите – от квалификациите в Шампионската лига.

За всяка спечелена точка в ЛЕ Лудогорец трупа допълнително пари. Равенството е оценено на 150 000 евро, а победата носи 450 000 евро. “Орлите” имат още два двубоя – с Рейнджърс утре и с Ница на 29 януари, така че това са опции за повишаване на сумата. Самото класиране за плейофната елиминация гарантира още 300 хиляди евро, а евентуално достигане до осминафиналите след това повишава сумата на над 1,4 милиона евро.

Така че победа над Рейнджърс утре вечер и въобще излизане напред ще донесе солиден приход от над 7 милиона евро. В това число не влизат средствата, които УЕФА дава по така наречената графа маркет-пулл – телевизионни права, билети и други рекламни отчисления.

През миналия сезон разградчани спечелиха общо 8,192 милиона евро. Сега очакванията са сумата да е по-висока, ако тимът се класира за елиминациите тази пролет. Това е и основна цел, която ръководството е поставило на треньорския щаб.

