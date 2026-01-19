Томас Франк: Не обръщам внимание на медийния цирк

Томас Франк заяви, че в Тотнъм всичко е както обикновено, въпреки постоянните спекулации за бъдещето му преди домакинството на Борусия (Дортмунд) във вторник в Шампионската лига.

Загубата с 1:2 у дома от Уест Хам в събота увеличи напрежението върху мениджъра, а феновете на Тотнъм скандираха „ще бъдеш уволнен сутринта“ след осмото поражение на тима в 14 мача.

„Днес обядвах с ръководителите на Тотнъм Ник Бюхер, Йохан Ланге и Винай Венкатешам, така че всичко е наред. Знам, че това е част от медийния цирк и единственото нещо, към което съм фокусиран, е утрешният ден. Стига да печелим мачове и да се уверим, че печелим достатъчно, тогава всички ще ни подкрепят“, каза Франк на среща с журналисти в Лондон преди утрешната среща.

Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега

Въпреки слабата си форма в домакинските мачове, Тотнъм е 11-ти в класирането на Шампионската лига при два оставащи мача, а победа утре би дала на тима чудесен шанс да завърши в челната осмица и да се класира автоматично за осминафиналите.

Контузиите на играчи като Ричарлисон, Жоао Палиня, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис и Джеймс Мадисън, както и наказанието на Мики ван де Вен обаче оставиха Франк със сериозни кадрови проблеми.

„Имаме 11 налични играчи и вероятно други трима, които трябва да се напънат изключително много, за да издържат 90-те минути“, каза Франк.

От Тотнъм също така разкриха, че защитникът Бен Дейвис ще претърпи операция на глезена, след като се контузи срещу Уест Хам.