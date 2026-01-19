Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк: Не обръщам внимание на медийния цирк

Томас Франк: Не обръщам внимание на медийния цирк

  • 19 яну 2026 | 22:42
  • 340
  • 0
Томас Франк: Не обръщам внимание на медийния цирк

Томас Франк заяви, че в Тотнъм всичко е както обикновено, въпреки постоянните спекулации за бъдещето му преди домакинството на Борусия (Дортмунд) във вторник в Шампионската лига.

Загубата с 1:2 у дома от Уест Хам в събота увеличи напрежението върху мениджъра, а феновете на Тотнъм скандираха „ще бъдеш уволнен сутринта“ след осмото поражение на тима в 14 мача.

„Днес обядвах с ръководителите на Тотнъм Ник Бюхер, Йохан Ланге и Винай Венкатешам, така че всичко е наред. Знам, че това е част от медийния цирк и единственото нещо, към което съм фокусиран, е утрешният ден. Стига да печелим мачове и да се уверим, че печелим достатъчно, тогава всички ще ни подкрепят“, каза Франк на среща с журналисти в Лондон преди утрешната среща.

Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега
Томас Франк остава начело на Тотнъм, засега

Въпреки слабата си форма в домакинските мачове, Тотнъм е 11-ти в класирането на Шампионската лига при два оставащи мача, а победа утре би дала на тима чудесен шанс да завърши в челната осмица и да се класира автоматично за осминафиналите.

Контузиите на играчи като Ричарлисон, Жоао Палиня, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис и Джеймс Мадисън, както и наказанието на Мики ван де Вен обаче оставиха Франк със сериозни кадрови проблеми.

„Имаме 11 налични играчи и вероятно други трима, които трябва да се напънат изключително много, за да издържат 90-те минути“, каза Франк.

От Тотнъм също така разкриха, че защитникът Бен Дейвис ще претърпи операция на глезена, след като се контузи срещу Уест Хам.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

  • 19 яну 2026 | 19:31
  • 4249
  • 184
Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

  • 19 яну 2026 | 19:28
  • 2502
  • 9
Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

  • 19 яну 2026 | 18:20
  • 1983
  • 3
Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

  • 19 яну 2026 | 18:10
  • 780
  • 2
Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

  • 19 яну 2026 | 18:01
  • 9614
  • 11
Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

  • 19 яну 2026 | 17:31
  • 2182
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 5620
  • 81
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 25574
  • 274
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 18512
  • 32
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 37648
  • 27
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 28310
  • 30
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 34087
  • 43