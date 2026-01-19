Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Карл Фабиен ще напусне лагера на Левски

Карл Фабиен ще напусне лагера на Левски

  • 19 яну 2026 | 09:21
  • 613
  • 0

Днес най-вероятно ще стане ясно какво е състоянието на крилото на Левски Карл Фабиен. В неделя той бе оставен да почива, за да може да спаднат евентуалните отоци около контузеното място.

Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година
Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

"Мач Телеграф" съобщава, че Фабиен ще напусне лагера на столичани, заедно с един от двамата лекари на тима, за да бъде прегледан обстойно в специализирана клиника. "Сините" се надяват, че не става въпрос за нещо сериозно. 

Те вече понесоха един удар в Турция – Оливер Камдем се контузи в първата контрола и ще поднови тренировки с останалите в края на тази седмица.

