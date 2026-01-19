Популярни
  Levski
  2. Левски
  Голям интерес към мача за Суперкупата на България

Голям интерес към мача за Суперкупата на България

  19 яну 2026 | 10:32
  • 1662
  • 1
Голям интерес към мача за Суперкупата на България

Първите 5 000 билета за мача за Суперкупата на България са продадени.

Двубоят между ПФК Лудогорец Разград и ПФК Левски София ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Начини за закупуване на билети

На първоначален етап билетите се продават само в системата на Eventim.bg - и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Разпределение по сектори

Символичен домакин на срещата е ПФК Лудогорец Разград. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

  • Блок 9 на Сектор А

  • Блок 44 на Сектор Г

Привържениците на ПФК Левски София ще заемат:

  • Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А

  • както и целите Сектор Б и Сектор В

Цени на билетите

  • Сектор А – 25 евро

  • Сектор В – 15 евро

  • Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

БПФЛ си запазва правото, при засилен интерес, да отвори допълнителни блокове на стадиона.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

Важно за достъпа на феновете

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

