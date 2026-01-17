Официално: Левски преподписа с основен защитник

Левски и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча.

Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 година. Бранителят дебютира за "сините" на 11 февруари 2023 година при загубата от Черно море с 0:1 във Велико Търново. На 27 октомври 2023 година той отбеляза първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от Берое. До този момент е изиграл 91 мача и е отбелязал 8 гола за столичани.

Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за "лъвовете". Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година.

"ПФК Левски благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от "Герена".