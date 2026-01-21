Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Ден 4 на Australian Open

Ден 4 на Australian Open

  • 21 яну 2026 | 02:00
  • 118
  • 0
Ден 4 на Australian Open

Четвъртият ден от програмата на Australian Open ще предложи мачове от втория кръг при мъжете и жените. Двубоите стартират в 02:00 часа българско време и ще приключат чак в ранния следобед. Турнирът постепенно набира скорост и със сигурност ни очакват интересни срещи, а вероятно няма да липсват и изненади.

Седмият в световната ранглиста Томи Пол ще има за съперник аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, като мачът ще се играе на "1573 Арена".

Даниил Медведев беше убедителен на сатрта срещу Йеспер Де Йонг, но днес го чака по-сериозно изпитание в лицето на французина Куентин Алис.

Световният номер 1 Карлос Алкарас ще излезе на "Род Лейвър Арена" след 05:00 часа, а негов противник ще е германският ветеран Яник Ханфман.

След 09:30 сутринта ще започне двубоят между Александър Зверев и Александър Мюлер. Германецът загуби от същия съперник в Хамбург през миналата година и със сигурност ще иска да вземе реванш.

Надеждата на домакините Алекс Де Минор също ще играе във вечерната сесия. Той ще премери сили със сърбина Хамад Медиедович, срещу когото няма официален мач до момента.

Последният мач за деня при мъжете ще противопостави Франсис Тиафо и Франсиско Комесана, като очакванията са за успех на американеца.

При жените една от фаворитките Елина Свитолина ще играе срещу полякинята Линда Климовичова. Двубоят на "Джон Кейн Арена" е с начален час 02:10.

Шампионката от 2023 и 2024 година Арина Сабаленка има лесна задача срещу Жуошуан Бай от Китай, която се намира на 702-ро място в ранглистата.

Коко Гоф ще се изправи на "Маргарет Корт Арена" срещу Олга Данилович от Сърбия, като двубоят ще започне около 04:00 часа.

Днес ще видим в действие и седмата в света Мира Андреева. Младата рускиня ще играе срещу гъркинята Мария Сакара, а двубоят е с начален час 10:00.

Снимки: Gettyimages

