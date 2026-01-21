Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина преодоля лесно и втория кръг в Мелбърн

Свитолина преодоля лесно и втория кръг в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 03:56
  • 190
  • 0
Елина Свитолина стана първата тенисистка, която си осигури място в третия кръг на Australian Open. Украинката победи в два сета Линда Климовицова от Полша - 7:5, 6:1.

На старта Свитолина отстрани испанката Кристина Букша, а днес имаше срещу себе си още по-нискоранкирана съперничка. Климовицова мина през квалификациите, за да влезе в основната схема. В първия кръг тя елиминира Франческа Джоунс след отказване, но срещу Свитолина нямаше шансове.

В голяма част от първия сет полякинята, заемаща 134-то място в световната ранглиста, стоеше равностойно на корта. Двете си размениха по един пробив, а по-голямата класа на Свитолина си пролича при 6:5 в нейма полза, когато тя отново взе подаването на съперничката си.

Световната номер 12 беше много по-убедителна във втората част, в която спечели 88% от точките на първи сервис и реализира и двете си възможности за пробив.

За Свитолина това е седма поредна победа от началото на годината. Украинката започна сезона с титла в Оукланд и е сред основинте фаворитки и в Мелбърн.

В следващия кръг 31-годишната тенисистка ще се изправи срещу Диана Шнайдер, която победи Талия Гибсън с 3:6, 7:5, 6:3.

Снимки: Gettyimages

