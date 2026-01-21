Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

Водачът в схемата и световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) преодоля ранно затруднение в двубоя си срещу германеца Яник Ханфман, но се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете.

Алкарас се наложи над Ханфман със 7:6(4), 6:3, 6:2, продължавайки опита си да спечели титлата от Големия шлем в Мелбърн. 22-годишният испанец получи повече от тренировка от опонента си под слънцето на „Род Лейвър Арена“, но прие предизвикателството и си осигури предстоящ сблъсък срещу Корентен Муте или Майкъл Чжън.

🗣️ "CARLOS NADAL!"



Carlos Alcaraz couldn't hold back his laughter when this fan shouted out 😂 pic.twitter.com/r81MGJCGu8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Карлос Алкарас преодоля ранен пасив от 1:3 срещу Яник Ханфман, изравни за 3:3, но пропиля още няколко възможности да пробие мощния сервис на германеца, преди да надделее в тайбрека и да спечели физически изтощителния първи сет за 78 минути. Шесткратният победител в турнирите от Големия шлем установи контрол върху остатъка от срещата, разчитайки на темпото и прецизността си.

11-ият поставен Даниил Медведев (Русия) оцеля в надпреварата, след като загуби първия сет срещу французина Кентен Алис, но стигна до успеха с 6:7(9), 6:3, 6:4, 6:2 за три часа и четири минути игра.

Трикратният финалист на „Мелбърн Парк“ Медведев беше пробит и в началото на втория сет от 83-ия в света Алис, но си върна самообладанието и изравни резултата. След това руският тенисист се възползва от слабите ретури на съперника с ожесточени удари от основната линия и премина в третия кръг на Откритото първенство на Австралия. Следващият противник на Даниил Медведев ще бъде унгарецът Фабиан Марожан, който отстрани Камил Майхжак (Полша) с 6:3, 6:4, 7:6(5).

From a set down to full control.



Daniil Medvedev defeats Halys 6-7 6-3 6-4 6-2 to progress to the third round of the #AusOpen.#AO26 pic.twitter.com/szMpm97LyT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Друг руснак - 15-ият в схемата Андрей Рубльов надигра Жайме Фария (Португалия) с 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 и в третия кръг ще се изправи срещу 18-ия поставен Франсиско Серундоло от Аржентина, който елиминира босненеца Дамир Джумхур с 6:3, 6:2, 6:1.

19-ият поставен Томи Пол също преодоля втория кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн. Американецът надви аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6:3, 6:4, 6:2. Той ще се противопостави на 14-ия в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) в следващия етап. Фокина се справи с друг представител на САЩ - Райли Опелка с 6:3, 7:6(3), 5:7, 4:6, 6:4.

Аржентинецът Томас Мартин Ечевери достигна до третия кръг в Австралия след успех над Артър Фери от Великобритания със 7:6(4), 6:1, 6:3.