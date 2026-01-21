Сабаленка даде само 4 гейма на китайска квалификантка

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка вече е в третия кръг на Australian Open. Шампионката от 2023 и 2024 година елиминира Жуошуан Бай от Китай с 6:3, 6:1.

Сабаленка поведе с 5:0 в първия сет, след което се отпусна и един от пробивите беше върнат. Последва маратонски гейм, спечелен от Бай, която отрази 4 сетбола и намали изоставането си до 3:5. С това обаче геройствата на преминалата през квалификациите китайка приключиха и Сабаленка затвори сета в своя полза.

Втората част се разви изцяло по вкуса на Сабаленка. Беларускинята проби подаването на съперничката си още в началото, а след това направи още един брейк, след който интригата окончателно изчезна.

Сабаленка завърши двубоя с 4 аса и само 1 двойна грешка. Тя остави в статистиката 24 удара и 11 непредизвикани грешки, а освен това спечели 84% от точките на втори сервис на Бай.

"Много съм щастлива от победата, защото в един момент от първия сет изпуснах инициативата. Винаги има какво да подобрявам, но се радвам, че не загубих концентрация. През годините се научих, че постоянно трябва да подобрявам играта си", коментира в интервюто на корта Сабаленка, която няма поражение от началото на годината.

Във втория кръг Сабаленка ще играе срещу Анастасия Потапова или Ема Радукану.

Снимки: Gettyimages