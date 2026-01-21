Зверев отново не беше безупречен в Мелбърн

Третият поставен и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис след успех с 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 над Александър Мюлер (Франция), преодолявайки смел опонент, забавяне поради дъжд и опасения от контузия, за да продължи опита си за спечели първа титла от Големия шлем.

След като спечели безпроблемно първия сет и загуби втория, Зверев поведе с 4:2 в третата част, когато внезапен дъжд спря играта на „Джон Кейн Арена“. След като покривът беше затворен, а кортът беше подсушен с кърпа по време на близо 40-минутна пауза, германският тенисист почти не пропусна сервис и комфортно завърши сета, връщайки си контрола върху мача.

В третия кръг Александър Зверев ще срещне британеца Камерън Нори, 26-и в схемата, който отстрани американеца Емилио Нава с 6:1, 7:6(3), 4:6, 7:6(5).

Шестият поставен Алекс де Минор (Австралия) зарадва местните фенове с победа над сърбина Хамад Меджедович с 6:7(5), 6:2, 6:2, 6:1. Де Минор ще се противопостави на 29-я в схемата Франсис Тиафо (САЩ), който се справи с аржентинеца Франсиско Комесана с 6:4, 6:3, 4:6, 6:2 за три часа и пет минути игра.

Представителят на Казахстан Александър Бублик, десети в схемата, преодоля унгареца Мартон Фучович със 7:5, 6:4, 7:5 и му предстои сблъсък с Томас Мартин Ечевери.

25-ият в схемата американец Лърнър Тиен елиминира Александър Шевченко от Русия с 6:2, 5:7, 6:1, 6:0 и в третия кръг ще играе срещу Нуно Боржеш, след като португалецът се наложи над представителя на домакините Джордан Томпсън с 6:7(9), 6:3, 6:2, 6:4.

Поставеният под номер 32 французин Корентен Муте си уреди двубой с водача в световната ранглиста Карлос Алкарас, продължавайки напред в турнира след 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 и отказване на Майкъл Чжън от САЩ.

Снимки: Imago