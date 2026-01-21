Андреева, Мухова и Паолини продължават в третия кръг на Australian Open

Поставената под номер 8 в схемата при жените Мира Андреева се нуждаеше от само 68 минути, за да се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

18-годишната рускиня се справи във втория кръг с гъркинята Мария Сакари с 6:0, 6:4 и за трети пореден път преминава тази фаза на турнира.

Андреева не показа никакви слабости в играта си. Тя спечели първите осем гейма в мача и чак след това леко свали оборотите. Допълнително тя получи помощ и от Сакари, която направи само седем печеливши удара за целия мач и допусна 27 непредизвикани грешки.

В следващия кръг Андреева ще срещне Елена Габриела Русе. Румънката елиминира Айла Томлянович от Австралия с 6:4, 6:4.

Към третия кръг продължава и полуфиналистката от 2021 година Каролина Мухова. Чехкинята, която е номер 19 в схемата, имаше трудности срещу номер 99 в света Алиша Паркс, но все пак елиминира американката след 4:6, 6:4, 6:4. Основните проблеми за Мухова дойдоха от добрия сервис на Паркс, която направи цели 11 аса. Огромният брой непредизвикани грешки на американката - 58, обаче ѝ попречи да извлече ползи от добрия си начален удар.

В третия кръг Мухова ще има за съперничка полякинята Магда Линет, която се справи в два сета с друга американка - Ан Ли.

Един от най-любопитните двубои в третия кръг пък се очертава да бъде този между италианката Джазмин Паолини и американката Ива Йович.

Седмата в схемата Паолини премина втория кръг след 6:3, 6:3 срещу Магдалена Френх от Полша, докато в последния двубой при дамите за деня 18-годишната Йович се справи с 6:1, 6:2 с Пресила Хон от Австралия. От началото на година младата американка вече има изиграни 11 мача, като е спечелила девет от тях.