Бремер разкри какви съвети е получил от Дел Пиеро и Киелини

Защитникът на Ювентус Бремер разкри какви съвети е получил от легендите на клуба Алесандро Дел Пиеро и Джорджо Киелини. Двамата бивши футболисти са му помогнали при възстановяването от тежката контузия, заради която пропусна голяма част от миналия сезон, както и след операцията на коляното през есента. 28-годишният бразилец не успя да бъде заедно на терена с бившия капитан на Ювентус Джорджо Киелини, тъй като италианецът напусна в същия трансферен прозорец, в който настоящият бранител пристигна от градския съперник Торино. Въпреки това шампионът от Евро 2020 с Италия е дал безценни съвети на своя наследник в отбраната на „Старата госпожа“.

„В първата ми година тук Киелини ми каза: „Трябва да гледаш и човека с топката, не само нея.“ Прав е, винаги съм си го мислил, въпреки че съм бразилец. Топката никога не е влязла във вратата сама. Четох книги: „Изкуството на войната“ и някои философски есета, особено на Аристотел. Автори, които са били много напред за времето си, с дълбоки възгледи и мисли. А после, като се възстановявах, четох историите на Роберто Баджо и Алесандро Дел Пиеро. Исках да разбера как са се завърнали след сериозни контузии. Веднъж се срещнах с Алесандро в медицинския център на Ювентус. Той ми каза: „Карай я полека, не бързай и подобри подвижността си“, коментира Бремер пред „Кориере дела Сера“.

Bremer sharing a tidbit about Del Piero 🔊:



“During my rehabilitation I’d listen to the stories of Baggio and Del Piero. I wanted to understand how to come back after a serious injury. I learned to be patient. Once I ran into Alex at J-Medical, he told me to calm down, not rush… pic.twitter.com/JhY9VqjzxD — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) January 20, 2026

Бремер е бил ограничен до едва 12 мача от началото на сезона, а през предишния изигра само осем. През миналия месец обаче той направи завръщането си, влизайки от резервната скамейка при победата с 1:0 над Болоня на 14 декември, а оттогава е бил титуляр във всеки от шестте двубоя на „бианконерите“.

Снимки: Gettyimages