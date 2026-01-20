Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Милър-Макинтайър и Цървена звезда сломиха Монако след продължение

Милър-Макинтайър и Цървена звезда сломиха Монако след продължение

  • 20 яну 2026 | 22:44
  • 183
  • 0
Милър-Макинтайър и Цървена звезда сломиха Монако след продължение

Цървена звезда излъга със 100:96 след продължение Монако като гост във вълнуващ мач от 23-ия кръг на Евролигата. Сръбският гранд успя да измъкне победата след две ключови тройки на Джордан Нвора в добавеното време. Така Саша Обрадович, настоящият треньор на Звезда, изведе тима си до победа при завръщането си в Монако, където бе наставник в два отделни периода.

Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър допринесе за победата на Цървена звезда с 8 точки, 6 борби и 11 асистенции. Той бе 4/5 в стрелбата за две точки и 0/2 за три. Милър-Макинтайър допусна 6 грешки, но записа и 2 откраднати топки.

Ебука Изунду направи страхотен мач за сърбите с 22 точки и 12 борби, като 7 от овладените от него отскочили топки бяха в нападение. 18 точки реализира Джордан Нвора, а 16 добави Семи Оджелей.

За Монако 19 точки отбеляза Алфа Диало, 14 вкара Майк Джеймс, а с по 13 се отчетоха Ели Окобо и Джейрън Блосъмгейм.

Цървена звезда е временно на девето място в класирането с 13 победи и 10 загуби, а Монако заема втора позиция с баланс 15-8.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

  • 20 яну 2026 | 07:00
  • 2004
  • 0
Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

  • 19 яну 2026 | 19:21
  • 2224
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

  • 19 яну 2026 | 18:38
  • 1632
  • 0
Звездите на Апоел се завърнаха в София

Звездите на Апоел се завърнаха в София

  • 19 яну 2026 | 17:44
  • 6256
  • 0
Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

  • 19 яну 2026 | 17:05
  • 1238
  • 0
Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

  • 19 яну 2026 | 15:40
  • 580
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 130448
  • 41
Интер 1:2 Арсенал, Жезус с втори гол изведе "артилеристите" отново напред

Интер 1:2 Арсенал, Жезус с втори гол изведе "артилеристите" отново напред

  • 20 яну 2026 | 21:59
  • 4102
  • 7
Реал Мадрид 3:0 Монако, гол на Мастантуоно

Реал Мадрид 3:0 Монако, гол на Мастантуоно

  • 20 яну 2026 | 22:03
  • 5352
  • 23
Спортинг 0:0 ПСЖ, много пропуски на парижани

Спортинг 0:0 ПСЖ, много пропуски на парижани

  • 20 яну 2026 | 22:00
  • 3554
  • 1
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 18073
  • 55
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 10463
  • 2