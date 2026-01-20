Милър-Макинтайър и Цървена звезда сломиха Монако след продължение

Цървена звезда излъга със 100:96 след продължение Монако като гост във вълнуващ мач от 23-ия кръг на Евролигата. Сръбският гранд успя да измъкне победата след две ключови тройки на Джордан Нвора в добавеното време. Така Саша Обрадович, настоящият треньор на Звезда, изведе тима си до победа при завръщането си в Монако, където бе наставник в два отделни периода.

Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър допринесе за победата на Цървена звезда с 8 точки, 6 борби и 11 асистенции. Той бе 4/5 в стрелбата за две точки и 0/2 за три. Милър-Макинтайър допусна 6 грешки, но записа и 2 откраднати топки.

Ебука Изунду направи страхотен мач за сърбите с 22 точки и 12 борби, като 7 от овладените от него отскочили топки бяха в нападение. 18 точки реализира Джордан Нвора, а 16 добави Семи Оджелей.

За Монако 19 точки отбеляза Алфа Диало, 14 вкара Майк Джеймс, а с по 13 се отчетоха Ели Окобо и Джейрън Блосъмгейм.

Цървена звезда е временно на девето място в класирането с 13 победи и 10 загуби, а Монако заема втора позиция с баланс 15-8.

Снимки: Imago