Чус Буено посети Атина по повод предстоящата Финална четворка в Евролигата

  • 7 март 2026 | 14:13
Чус Буено посети Атина по повод предстоящата Финална четворка в Евролигата

Новият изпълнителен директор на Евролигата Чус Буено, като част от посещението си в Гърция, се срещна тази сутрин с президента на Организационния комитет за Финалната четворка в Атина Димитрис Фрагакис.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с организационната подготовка на събитието, както и по-широки аспекти, свързани с развитието на баскетбола на Стария континент. Обменени бяха мнения за бъдещето на турнира и позицията на Гърция в европейската баскетболна среда, информира специализираното издание eurohoops.net.

Финалната четворка на Евролигата в гръцката столица ще се проведе от 22 до 24 май 2026 година в "Телеком Център Атина" - настоящото име на спортния комплекс ОАКА, който е дом на тима на Панатинайкос.

Фрагакис подчерта ангажимента на всички участващи страни да допринесат за безпроблемното провеждане на финалния турнир, както и за укрепване на доверието и репутацията на Гърция като водеща дестинация за домакинство на спортни събития от най-високо ниво.

