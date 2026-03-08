Везенков ще пътува с Олимпиакос за Франция

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас предостави актуална информация за състоянието на контузените играчи в отбора преди важното пътуване до Франция за мача от Евролигата с Париж във вторник. В четвъртък тимът гостува и на Монако. 60-годишният специалист потвърди, че българският ас на "червено-белите" Александър Везенков и гардът Монте Морис ще пътуват, докато участието на плеймейкъра Томас Уолкъп остава под въпрос.

„Везенков и Монте Морис със сигурност ще пътуват. Уолкъп най-вероятно няма. Другите може и да не играят, но тъй като пътуването е за пет дни, е възможно да пропуснат единия мач, но да са готови за другия. Те продължават да следват програмите си. Утрешната тренировка ще ни покаже много", заяви Барцокас, цитиран от SDNA.

И тримата баскетболисти изпитват проблеми с гърба. Везенков се бори с болки в кръста още от финала за Купата на Гърция, загубен от "червено-белите" от Панатинайкос.

Към момента Олимпиакос заема трето място в класирането на Евролигата с баланс от 19 победи и 10 загуби. Наличието на всеки един играч е от решаващо значение за отбора в подготовката му за гостуването във Франция.

По-рано днес Олимпиакос срази у дома ПАОК със 100:73 в мач от гръцкото първенство, а Везенков не взе участие в срещата.

