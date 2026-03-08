Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков ще пътува с Олимпиакос за Франция

Везенков ще пътува с Олимпиакос за Франция

  • 8 март 2026 | 23:36
  • 175
  • 0
Везенков ще пътува с Олимпиакос за Франция

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас предостави актуална информация за състоянието на контузените играчи в отбора преди важното пътуване до Франция за мача от Евролигата с Париж във вторник. В четвъртък тимът гостува и на Монако. 60-годишният специалист потвърди, че българският ас на "червено-белите" Александър Везенков и гардът Монте Морис ще пътуват, докато участието на плеймейкъра Томас Уолкъп остава под въпрос.

„Везенков и Монте Морис със сигурност ще пътуват. Уолкъп най-вероятно няма. Другите може и да не играят, но тъй като пътуването е за пет дни, е възможно да пропуснат единия мач, но да са готови за другия. Те продължават да следват програмите си. Утрешната тренировка ще ни покаже много", заяви Барцокас, цитиран от SDNA.

Олимпиакос гази без Везенков
Олимпиакос гази без Везенков

И тримата баскетболисти изпитват проблеми с гърба. Везенков се бори с болки в кръста още от финала за Купата на Гърция, загубен от "червено-белите" от Панатинайкос.

Към момента Олимпиакос заема трето място в класирането на Евролигата с баланс от 19 победи и 10 загуби. Наличието на всеки един играч е от решаващо значение за отбора в подготовката му за гостуването във Франция.

По-рано днес Олимпиакос срази у дома ПАОК със 100:73 в мач от гръцкото първенство, а Везенков не взе участие в срещата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Чус Буено посети Атина по повод предстоящата Финална четворка в Евролигата

Чус Буено посети Атина по повод предстоящата Финална четворка в Евролигата

  • 7 март 2026 | 14:13
  • 431
  • 0
Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

  • 7 март 2026 | 01:01
  • 9062
  • 3
Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

  • 7 март 2026 | 00:38
  • 954
  • 0
Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

  • 7 март 2026 | 00:03
  • 2239
  • 0
Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

  • 6 март 2026 | 23:30
  • 7285
  • 0
Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

  • 6 март 2026 | 22:58
  • 3511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 74619
  • 285
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 8870
  • 34
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 18354
  • 39
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 42504
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 36269
  • 68
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 41882
  • 88