Везенков тръгна към Париж, но остава под въпрос за мача във вторник

Александър Везенков продължава да бъде под въпрос за мача на Олимпиакос с Париж във френската столица от Евролигата във вторник вечерта. 30-годишното крило пътува със съотборниците си за Франция, но участието му в двубоя не е сигурно.

Както е известно, Везенков се възстановява от травма в кръста, която получи във финала за Купата на Гърция с Панатинайкос, загубен от Олимпиакос. Заради контузията Сашо не успя да помогне на националния ни отбор в срещите от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия и Армения наскоро, а освен това пропусна и последните три мача на клубния си тим - срещу Жалгирис, Панатинайкос и ПАОК.

Гардът Томас Уолкъп пък е твърдо аут от изтеглената от 34-ия кръг на Евролигата среща с парижани.

В четвъртък Олимпиакос гостува и на Монако.

"Що се отнася до Везенков, ще караме ден за ден и в зависимост от развитието на нещата ще решим. Има вероятност да изиграе един мач, може би два, но е възможно и изобщо да не играе. Ще тренираме и ще преценим", обясни треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook