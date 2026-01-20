Ето ги новите състезателни екипи на Леклер и Хамилтън

Няколко дни преди премиерата на SF-26, която е предвидена за този петък, отборът на Ферари показа и състезателните екипи, които ще бъдат носени от Шарл Леклер и Люис Хамилтън в хода на сезон 2026 във Формула 1.

Разбира се, основният цвят на гащеризоните на двамата е червеният, който със сигурност ще бъде основен и за техните болиди. Прави впечатление обаче, че сега по екипите на Ферари има много повече бяло, което подсказва, че белият цвят може да заеме по-голяма площ и от цветовата схема на SF-26.

Just dropping our new race suit lookbook 📥 pic.twitter.com/PRSxWDA0mf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 19, 2026

Ферари ще покаже официално своя нов болид в петък, 23 януари, на „Фиорано“. Най-вероятно още същия ден Леклер и Хамилтън ще навъртят своите първи километри с SF-26 преди да се насочат към Барселона за първия предсезонен тест, който ще се проведе следващата седмица.