Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

Световният вицешампион с България от 2025 година Венислав Антов попадна в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция в класацията на авторитетното френско волейболно издание VolleyActu.

Венислав Антов имаше основен принос неговият отбор Туркоа да надиграе като гост Пари Волей с 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:17).

Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана най-полезен с 20 точки (1 блок, 1 ас и 58% ефективност в атака - +10) за победата и бе избран за MVP на мача.

Централният блокировач Николай Къртев също бе номиниран, след като изигра перфектен двубой и помогна на своя Монпелие да обеди у дома Плеси-Робинсън с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21), но не попадна в в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция.

Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Николай Къртев започна двубоя като титуляр и реализира 9 точки (5 блока, 50% ефективност в атака +6) и бе избран за MVP.

MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа