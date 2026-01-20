Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

  • 20 яну 2026 | 11:46
  • 673
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Венислав Антов попадна в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция в класацията на авторитетното френско волейболно издание VolleyActu.

Венислав Антов имаше основен принос неговият отбор Туркоа да надиграе като гост Пари Волей с 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:17).

Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция
Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана най-полезен с 20 точки (1 блок, 1 ас и 58% ефективност в атака - +10) за победата и бе избран за MVP на мача.

Централният блокировач Николай Къртев също бе номиниран, след като изигра перфектен двубой и помогна на своя Монпелие да обеди у дома Плеси-Робинсън с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21), но не попадна в в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция.

Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие
Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Николай Къртев започна двубоя като титуляр и реализира 9 точки (5 блока, 50% ефективност в атака +6) и бе избран за MVP.

MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа
MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа
Следвай ни:

Още от Волейбол

Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

  • 19 яну 2026 | 18:25
  • 1795
  • 1
Боре Кьосев: Видях млади момчета, които напират да играят съвременен волейбол

Боре Кьосев: Видях млади момчета, които напират да играят съвременен волейбол

  • 19 яну 2026 | 18:03
  • 1718
  • 2
Денимир Димитров: Титлата е следващата ни цел

Денимир Димитров: Титлата е следващата ни цел

  • 19 яну 2026 | 17:16
  • 1314
  • 0
Георги Татаров с 8 точки, Гротадзолина със загуба №16 в Италия

Георги Татаров с 8 точки, Гротадзолина със загуба №16 в Италия

  • 19 яну 2026 | 16:59
  • 696
  • 0
Мони Николов е Играч на мача Газпром-Югра - Локомотив

Мони Николов е Играч на мача Газпром-Югра - Локомотив

  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 3037
  • 3
Силен мач с 11 точки (6 блока) на Преслав Петков в Италия

Силен мач с 11 точки (6 блока) на Преслав Петков в Италия

  • 19 яну 2026 | 16:13
  • 1141
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 9536
  • 29
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 19557
  • 33
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 23284
  • 23
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 26356
  • 28
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 119257
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 11636
  • 0