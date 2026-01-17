Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

  • 17 яну 2026 | 21:45
  • 217
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха втора поредна и общо 14-а победа във Франция. Антов и съотборниците му обърнаха и надиграха като гости Пари Волей с 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:17) в мач от 16-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 1000 зрители в зала "Пиер Шарпи".

Така Туркоа остава на второ място във временното класиране с 37 точки след 14 победи и 2 загуби. В следващия 15-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на Сет. Срещата е в събота (24 януари) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков
Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана най-полезен с 20 точки (1 блок, 1 ас и 58% ефективност в атака - +10) за победата и бе избран за MVP на мача.

Игнасио Луенгас добави още 17 точки (1 блок, 1 ас, 60% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +11) за успеха.

За тима на Пари Волей бившият играч на българския Монтана - руският диагонал Василий Молотков, бе над всички с 25 точки (2 блока, 2 аса и 55% ефективност в атака - +12). Тимео Секретант и Франсоа Уец завършиха с 12 и 11 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

