Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Централният блокировач Николай Къртев смени Гърция с Франция за втория дял от настоящия сезон, като премина във френския Монпелие. 30-годишният волейболист прави завръщане във Франция, като през сезон 2022/23 защитаваше цветовете на Тулуза.

Къртев говори пред BGvolleyball.com за трансфера, като заяви, че фактът, че новият му отбор играе в Шампионската лига, е оказал влияние за избора му, и, че преследва титла във френския елит.

"Нещата с ПАОК не минаваха по най-добрия начин, около Коледа получих много добра оферта от Монпелие и това, че отборът играе Шампионска лига и е един от лидерите в първенството ме спечели."

"Не ми трябваше много време да приема офертата - само няколко дни. Имах оферта и от друг гръцки отбор, но от Монпелие ми показаха, че ме искат повече. Знам, че последните години се опитват да бъдат в челните позиции и редовно са сред най-добрите отбори в Европа", допълни центърът.

"Не мога да дам оценка на престоя си, доста неща не бяха наред, но все пак е опит. Да кажем, че играх добре, но можеше повече", споделя той.

"Амбициите ми са да играя добре и да помогна на отбора да постигне целите си, а те са добро представяне в Шампионска лига и шампионска титла във Франция", завърши Къртев.