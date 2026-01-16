MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

Българският волейболист Николай Къртев игра страхотно при второто си появяване в игра за новия си отбор Монпелие във Франция.

Монпелие победи у дома Плеси-Робинсън с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) в мач от 16-ия кръг на френската Marmara SpikeLigue LNV, който бе наблюдаван от 672 зрители в зала “Шабан Делма”.

Николай Къртев започна двубоя като титуляр и реализира 9 точки (5 блока, 50% ефективност в атака +6).

Най-резултатни за Монпелие станаха Венсан Матиас (2 блока, 53% ефективност в атака - +5) и Есекиел Паласиос (1 блок, 38% ефективност в атака, 33% перфектно и 53% позитивно посрещане) с по 12 точки.

Рафаел Паскал (5 блока) и Нейтън Канавас записаха по 9 точки за Плеси-Робинсън.

📊 NIKOLAY KARTEV 🇧🇬

(Montpellier 3-0 Plessis-Robinson)



▪️9 points

▪️+6

▪️50% en attaque (4/8)

▪️38% d’efficacité

▪️5 blocs



🏅 MVP du match



📸 LNV - Montpellier pic.twitter.com/5xHvd3AQ70 — VolleyActu (@VolleyActu) January 15, 2026

Монпелие се изкачи на второ място във временното класиране с актив от 37 точки (13 победи, 3 загуби).

Плеси-Робинсън остана на 4-ото място с актив от 29 точки (11 победи, 5 загуби).

Montpellier à domicile cette saison :



🟩 3-0 vs Plessis-Robinson

🟩 3-2 vs Warszawa

🟩 3-1 vs Sète

🟩 3-1 vs Chaumont

🟩 3-0 vs Saint-Nazaire

🟩 3-2 vs Paris

🟩 3-0 vs Tours

🟩 3-0 vs Tourcoing

🟩 3-1 vs Cannes



📸 LNV - Montpellier pic.twitter.com/fixrgeUkiW — VolleyActu (@VolleyActu) January 15, 2026

В следващия 17-и кръг Николай Къртев и Монпелие приема Аячо на 24 януари от 21:00 часа.

📊 LES STATS DU MATCH :



🔹Montpellier :

▪️48% en attaque (41/85)

▪️7 fautes en attaque

▪️54% réceptions positives

▪️2 aces

▪️15 fautes au service

▪️8 blocs



🔸Plessis-Robinson :

▪️45% en attaque (34/76)

▪️9 fautes en attaque

▪️52% réceptions positives

▪️6 aces

▪️15 fautes au… pic.twitter.com/mVADUAv3U1 — VolleyActu (@VolleyActu) January 15, 2026

МОНПЕЛИЕ - ПЛЕСИ-РОБИНСЪН 3:0 (25:23, 27:25, 25:21)

МОППЕЛИЕ: Матиас Санчес 1, Венсан Матиас 12, Есекиел Паласиос 12, Томас Лопес 10, НИКОЛАЙ КЪРТЕВ 9, Кентен Жофроа 7 - Корентен Фелю-либеро (Артур Пиацата, Симон Хирш)

Старши треньор: ЛОА льО МАРЕК

ПЛЕСИ-РОБИНСЪН: Максуел Елгерт 1, Жереми Мукеленже 7, Рафаел Паскал 9, Натан Кановас 9, Брет Уайлдман 7, Елесер Мадруга 3 - Жулиен Дебе-либеро (Рафаел Осарт, Клеман Кастелно, Жовен Уа Бала 5, Марин Дукич 3)

Старши треньор: СЕДРИК ЛОЖЕА.