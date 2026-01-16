MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

Българският волейболист Николай Къртев игра страхотно при второто си появяване в игра за новия си отбор Монпелие във Франция.
Монпелие победи у дома Плеси-Робинсън с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) в мач от 16-ия кръг на френската Marmara SpikeLigue LNV, който бе наблюдаван от 672 зрители в зала “Шабан Делма”.
Николай Къртев започна двубоя като титуляр и реализира 9 точки (5 блока, 50% ефективност в атака +6).
Най-резултатни за Монпелие станаха Венсан Матиас (2 блока, 53% ефективност в атака - +5) и Есекиел Паласиос (1 блок, 38% ефективност в атака, 33% перфектно и 53% позитивно посрещане) с по 12 точки.
Рафаел Паскал (5 блока) и Нейтън Канавас записаха по 9 точки за Плеси-Робинсън.
Монпелие се изкачи на второ място във временното класиране с актив от 37 точки (13 победи, 3 загуби).
Плеси-Робинсън остана на 4-ото място с актив от 29 точки (11 победи, 5 загуби).
В следващия 17-и кръг Николай Къртев и Монпелие приема Аячо на 24 януари от 21:00 часа.
МОНПЕЛИЕ - ПЛЕСИ-РОБИНСЪН 3:0 (25:23, 27:25, 25:21)
МОППЕЛИЕ: Матиас Санчес 1, Венсан Матиас 12, Есекиел Паласиос 12, Томас Лопес 10, НИКОЛАЙ КЪРТЕВ 9, Кентен Жофроа 7 - Корентен Фелю-либеро (Артур Пиацата, Симон Хирш)
Старши треньор: ЛОА льО МАРЕК
ПЛЕСИ-РОБИНСЪН: Максуел Елгерт 1, Жереми Мукеленже 7, Рафаел Паскал 9, Натан Кановас 9, Брет Уайлдман 7, Елесер Мадруга 3 - Жулиен Дебе-либеро (Рафаел Осарт, Клеман Кастелно, Жовен Уа Бала 5, Марин Дукич 3)
Старши треньор: СЕДРИК ЛОЖЕА.