Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис заяви пред Sportal.bg, че очаква сериозно предизвикателство в лицето на Анадолу Ефес. Израелският и турският отбор ще премерят силите си в мач от 23-ия кръг на Евролигата в "Арена София". Двата тима ще влязат в тази битка от различни позиции - Апоел е водач в класирането, а турският гранд е в криза и се намира на едно от последните три места.

Звездите на Апоел се завърнаха в София

- Добре дошли отново в България! Как се чувствате тук, в тази арена?

- Страхотно, вече свикнахме багажът ни да стои стегнат и просто да летим от едно място на друго. Ще играем отново в София, този път срещу Ефес. Надяваме се баскетболистите да реагират добре, защото не е лесно за тях да се приспособяват постоянно. Това обаче е ситуацията и ще трябва да се справим с предизвикателството, което Ефес представлява.

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

- Как виждате предстоящата среща?

- Като голямо предизвикателство. Ефес притежават много качество в състава си - както като отбор, така и като индивидуалности. Това е клуб с огромна история. В момента не се намират в най-доброто си състояние, но се борят във всеки мач. Притежават качества, които, ако оставим да бъдат разгърнати, ще направят мача много опасен. Това е тест за нас срещу отбор, който разполага с много възможности да ни създаде проблеми на игрището - както в атака, така и в защита. Двата тима се познаваме добре. Очаква ни истинска битка и се надявам да излезем победители.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg