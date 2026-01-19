Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Звездите на Апоел се завърнаха в София

Звездите на Апоел се завърнаха в София

  19 яну 2026 | 17:44
Звездната селекция на Апоел Тел Авив отново е в София. Баскетболистите на Димитрис Итудис проведоха първо занимание в “Арена София” днес, а екипът на Sportal.bg отново бе на мястото на събитието.

Утре от 19:30 часа израелският гранд посреща Анадолу Ефес в мач от 23-тия кръг на Евролигата.

В състава на домакините липсва единствено трайно контузеният Тайлър Енис.

Апоел Тел Авив е лидер във временното класиране с 15 победи и 6 загуби до този момент, а турският тим се намира под номер 18 в таблицата с баланс от 6 успеха и 16 поражения.

Снимки: Sportal.bg

