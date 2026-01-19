Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

  • 19 яну 2026 | 18:38
  • 372
  • 0

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт се радва, че отново е на българска земя. Утре той и съотборниците му ще се изправят срещу Анадолу Ефес в двубой от 23-ия кръг на Евролигата в "Арена София". Пред Sportal.bg бившият играч на Финикс Сънс и Портланд Трейл Блейзърс сподели очакванията си за срещата.

- Добре дошъл отново в София. Как се чувстваш да бъдеш пак тук?

- Хубаво е да се върна тук. Малко е студено, но е хубаво да съм отново тук. Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем и да изиграем още няколко мача.

- Играете с Анадолу Ефес утре. Какви са очакванията ти за мача?

- Ще бъде прекрасен мач. Имаме в отбора две момчета, които дойдоха от Ефес, знам, че ще искат да победят бившия си тим. Те са страхотен отбор, независимо от това какво е мястото им в класирането, чака ни здрава битка. Отборът им е страхотен - от глава до пети. Трябва да сме фокусирани и да следваме нашия геймплан.

- Какво би искал да кажеш на феновете тук, в България?

- Чакам с нетърпение да видя всички тук. Върнахме се и ценим много подкрепата, която всички тук ни даваха. Знам, че ще се получи забавен мач и го чакам с нетърпение.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

  • 19 яну 2026 | 17:05
  • 583
  • 0
Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

  • 19 яну 2026 | 15:40
  • 380
  • 0
Везенков: Да победиш Панатинайкос ти дава увереност, Тайрик е играч с голяма стойност

Везенков: Да победиш Панатинайкос ти дава увереност, Тайрик е играч с голяма стойност

  • 17 яну 2026 | 20:35
  • 1313
  • 0
Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

  • 17 яну 2026 | 17:03
  • 1886
  • 0
Интересни резултати за край на кръг №22 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №22 в Евролигата

  • 16 яну 2026 | 23:34
  • 6658
  • 1
Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата в София

Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 16 яну 2026 | 17:24
  • 2913
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 19713
  • 165
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 15404
  • 19
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 32563
  • 22
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 24471
  • 20
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 27279
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 9778
  • 18