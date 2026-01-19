Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт се радва, че отново е на българска земя. Утре той и съотборниците му ще се изправят срещу Анадолу Ефес в двубой от 23-ия кръг на Евролигата в "Арена София". Пред Sportal.bg бившият играч на Финикс Сънс и Портланд Трейл Блейзърс сподели очакванията си за срещата.

- Добре дошъл отново в София. Как се чувстваш да бъдеш пак тук?

- Хубаво е да се върна тук. Малко е студено, но е хубаво да съм отново тук. Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем и да изиграем още няколко мача.

- Играете с Анадолу Ефес утре. Какви са очакванията ти за мача?

- Ще бъде прекрасен мач. Имаме в отбора две момчета, които дойдоха от Ефес, знам, че ще искат да победят бившия си тим. Те са страхотен отбор, независимо от това какво е мястото им в класирането, чака ни здрава битка. Отборът им е страхотен - от глава до пети. Трябва да сме фокусирани и да следваме нашия геймплан.

- Какво би искал да кажеш на феновете тук, в България?

- Чакам с нетърпение да видя всички тук. Върнахме се и ценим много подкрепата, която всички тук ни даваха. Знам, че ще се получи забавен мач и го чакам с нетърпение.

Снимки: Sportal.bg