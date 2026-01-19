Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1

От сезон 2026 във Формула 1 Мерцедес ще бъде единственият доставчик както на колата за сигурност, така и на медицинския автомобил, стана ясно тази седмица.

Тази промяна е следствие от решението на Астън Мартин да прекрати участието си като официален доставчик. Британският производител споделяше задълженията с Мерцедес от 2021 година, но избра да се оттегли с навлизането на Ф1 в нова ера на технически правила от началото на 2026.

Присъствието на Астън Мартин като доставчик на кола за сигурност предизвика смесени реакции през годините, като темпото на техния автомобил понякога беше обект на критики.

От своя страна, Мерцедес доставя колата за сигурност от 1996 насам, като реализира сериозен прогрес както при колите, така и във функциите на автомобила. Сега германският производител ще се завърне като ексклузивен доставчик за новия сезон. Медицинският автомобил – Мерцедес-AMG GT 63 S – също се очаква да остане в експлоатация и през сезон 2026.

