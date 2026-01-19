Боре Кьосев: Видях млади момчета, които напират да играят съвременен волейбол

Поредното издание на турнира за Купа България 2026 при мъжете вече е история. В трите дни зрителите станаха свидетели на много емоции, интригуващи моменти и големи изненади.

lВолейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха Трофея, след като на финала надиграха Пирин (Разлог) с 3:1 гейма и с това вдигнаха своята 6-та Купа в историята.

Бившият ни национал и сегашен член на УС на БФволейбол Борислав Кьосев бе на трибуните в зала „СамЕлион“, като наблюдаваше битките, а след това взе участие в награждаването.

Борислав Кьосев заяви за BGvolleyball.com, че се е получил изключителен турнир, в който, освен оспорваност и изненади, е видял много млади момчета напиращи да играят съвременeн волейбол. Ето още какво каза той в специален коментар за нашата медия за изминалата надпревара.

„Получи се интересен турнир с доста изненади. Но не само това бе основното. Смятам, че имаше хубава игра, оспорваност и напрежение до последно. Отборът на Пирин бе приятната изненада, представянето му е много положително и това е хубаво за българския волейбол.

Видях много млади таланти, които показват доста добро ниво. Може би във всеки един от участниците видях млади момчета, които напират да играят съвременен волейбол.

За отпадането на фаворити като Локомотив, Левски и ЦСКА

Според мен трите отбора малко подцениха ситуацията. Смятаха, че с присъствие на имена и на предишни успехи, ще могат да бият, но видяхме, че отборите в елита са почти изравнени като сили. Едно малко отпускане и невнимание- това доведе до тези резултати.

След като с отпадането на Левски падна първата изненада, би трявало на другите отбори да им светне лампичката, че отборът на Пирин не е дошъл на разходка. Съставът от Разлог показа качество и израстване. Видях колективизъм отборен дух и огромно желание за себедоказване. А Любо Агонцев показа, че е класа като разпределител с модерно мислене. Успя максимално да извлече от нападателите това, което могат. Златко Кьосев направи силен турнир, Теодор Каменов също, а другите така наречени звезди не показаха разлика.

За ЦСКА мога да кажа, че с тази селекция очаквах да покажат по-голям характер. Но смятам, че там трябва да се намери водещата фигура, състезател с характар, който трябва да поведе другите и да реализира потенциала на този отбор.

При Локомотив се получи стечение на обстоятелствата. Ако бяха взели първия гейм, можеше да има друг развой. Има какво да се желае. Може би тези празнични дни оказаха влияние. Волейболистите на Локомотив не беха в тази оптимална форма. Но Найден Найденов си знае работата, ще наблегне на шампионата и ще стане много интересно.

Пирин бе най-ощетен от много неща – най-вече къса скамейка. Просто не знам как момчетата издържаха в турнира и тези здрави битки. Може би адреналина и желание да докажат качества, както и колективната игра допринесоха за страхотното представяне.

Нефтохимик бе най-балансиланият отбор, с дълга скамейка, която може да даде възможности на определени състезатели в този турнир. Успяха да балансират и заслужено спечелиха Купата, макар че финалният мач не им беше никак лесен. Ако Пирин бяха завършили първия гейм в своя полза, психиката и трепернето щеше да ги разколебае, но устискаха.

Лично за мен това бе един изключителен турнир, изпъстрен с волейболни качества, изпълнен с много заряд и желание за игра. Пак казвам това е много положително, за да може българският волейбол да върви напред и да се развива.

Тук е мястото да отбележа и финала на Купата Висша лига.

Стана достоен финал. Един срещу друг се изправиха два отбора Етрополе и Миньор (Перник), които сериозно напират за елита. Те са с балансирани състави и добри състезатели, макар и момчета, които тепърва ще показва своите качества.

Поздравявам Етрополе за спечелването на Купата. Разговарял съм с президента на клуба и смятам, че има много позитивизъм там. Хората са осигурили бюджет, чакат и залата да се изгради. Също трябва серизно финансиране и база, на която да се тренира, но важното е, че поддържат огъня и желание на града за волейбол на високо ниво. Защото, ако градът не застане зад отбора, няма да стане. Смятам, че в Етрополе имат желание и че в бъдеще с работа и себеутвърждаване, мястото им е в по-горната група.“

Снимки: Борислав Цветанов